Ярославль, 2 октября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В поселке Щедрино завершаются работы по созданию нового футбольного поля: это будет полноформатный спортивный объект класса ФИФА «2 звезды», сообщили коррреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Футбольное поле в Щедрино обещают сдать в течение 10 дней

Он строится на средства Международной федерации футбола «для популяризации этого вида спорта в преддверии чемпионата мира».

Как рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев, первые договоренности о строительстве поля были достигнуты еще в 2013 году. Однако процесс реализации проекта затянулся.

Более того, в августе этого года депутат областной Думы Сергей Балабаев подал заявление в УЭБиПК УМВД России по Ярославской области с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц, так как стадиона так и не появилось. Проверка была проведена, в возбуждении уголовного дела отказано.

Тем не менее, работы перешли в активную стадию.

«В стране происходили определенные катаклизмы, связанные с уменьшением бюджета. А у Карабихского сельского поселения, к которому относится Щедрино, были определенные обязательства, в частности, по софинансированию стройки — возведению административно-бытового корпуса, дороги к стадиону. Но, как мы видим, сложности преодолены, работы подходят к завершению» — рассказал Дмитрий Ведьмедев

Генеральным подрядчиком выступает немецкая фирма, все этапы работ контролируют иностранные специалисты. Сейчас строительство вышло на финишную прямую: происходит укладка газона. Затем на искусственное покрытие будет нанесено 120 тонн гранулированной резиновой крошки и 160 тонн кварцевого песка. По словам представителя генерального подрядчика Томаса Флайшоу, это требование ФИФА. Такая технология помогает продлить время использования поля, добавляет покрытию упругости и препятствует возможному возникновению травм.

Как сообщают в региональном правительстве, все работы будут завершены ориентировочно в течение семи — десяти дней.