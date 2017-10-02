Петрозаводск, 2 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Пряжинском районе Карелии сложилась критическая ситуация на одном из сельскохозяйственных предприятий. В АО «Пряжинское» голодает молочное стадо — более 500 коров, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM. Власти готовы ввести режим чрезвычайной ситуации.

ИА «Республика Карелия» Коровы в Пряже

Премьер-министр Карелии Александр Чепик накануне собрал экстренное выездное совещание, чтобы определиться, как сохранить стадо и предприятие. «Сделаем всё возможное. Предприятие в беде не оставим», — заявил глава правительства республики.

По словам работников фермы, в последние дни скот кормили гнилым сеном. В воскресенье, 1 октября, закончилось и оно. По словам жительницы поселка Пряжа Екатерины Ефремовой, ролик с призывом о помощи, размещенный в интернете 30 сентября, посмотрели уже несколько тысяч человек. В нем работники хозяйства просят жителей республики присылать деньги на корм животным.

Уже собрано более 250 тысяч рублей. В сети сложившуюся ситуацию называют «голодомором». Руководитель соседнего АО «Эссойла» Насиб Абдуллаев готов бесплатно выделить машину корма. Зоотехник «Пряжинского» Татьяна Раутанен рассказала, что голодающим коровам присылают яблоки, картошку, хлеб и даже молоко.

По утверждению основного акционера АО «Пряжинское» Айво Халлиста, о сложившейся ситуации он узнал лишь на прошлой неделе, полностью доверившись назначенному им директору Сергею Вилкову. Директор не информировал его об отсутствии кормов. Сергей Вилков, в свою очередь, утверждает, что заготовки кормов не сделаны из-за отсутствия обещанных «внешних средств», которые так и не поступили.

«Ситуация просто критическая. Уже вмешиваемся мы — органы власти. Мы как представители государства несколько ограничены в своих действиях, поскольку не можем вмешиваться в хозяйственную деятельность собственника. Там еще ситуация усугублена тем, что это спор двух хозяйствующих субъектов. Часть стада принадлежит другому собственнику, арестована кредитором, ее нельзя продать, чтобы кормить оставшееся стадо, например», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM вице-спикер карельского Заксобрания Ольга Шмаеник.

Власти решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить ситуацию на предмет жестокого обращения с животными. А в случае, если в течение сегодняшнего дня собственник не найдет средств на то, чтобы прокормить принадлежащий ему скот, в Пряжинском районе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это решение даст возможность кормить стадо за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

«Нарушения явно будут обнаружены, потому что в пятницу Минсельхоз уже заактировал состояние стада на ферме, — заявила Ольга Шмаеник. — Один из собственников обещал, что сегодня животных начнут кормить, в принципе, сегодня переломный день. Но, если ничего не изменится, рассматриваем возможность ввести режим чрезвычайной ситуации».

Как сообщают местные жители, коровы просто воют на полдеревни. Как заявила вице-спикер регионального Заксобрания, перед властью стоит четкая задача сохранить предприятие.

Напомним, с прошлого года в хозяйстве «Пряжинское», объединяющем молочную ферму и звероферму, не могут справиться с долгами по зарплате. После вмешательства регионального управления СКР коллективу выплатили часть денег — чуть более 780 тысяч рублей. Всего работникам должны почти 4,5 миллиона. Тогда же сотрудники предприятия вышли на забастовку. В начале августа Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. А полторы недели назад коллектив написал открытое письмо президенту страны и главе Карелии. Сотрудники вновь пожаловались на долги по зарплате, на то, что пушных зверей — норку, песца, лисицу — собственник продает за бесценок. Свои подписи в документе поставили 27 человек.