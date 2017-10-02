Ярославль, 2 октября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославле задержан и обвиняется в педофилии бизнесмен-шоумен Владимир Голубев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном комитете Ярославской области.

Фото СУ СКР по Ярославской области В Ярославле задержан Владимир Голубев

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Голубева, 1960 года рождения, официально не работающего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«По данным следствия, в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года Голубев, находясь на территории Красноперекопского района города Ярославля, неоднократно, не менее пяти раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД России совместно с криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Владимир Голубев — известный в Ярославле бизнесмен. Он являлся учредителем и владельцем ООО «Торговый дом «Апрель Плюс» (основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками). Помимо фирмы «Апрель Плюс», Голубеву принадлежал ресторанный комплекс «Поплавок» с ночным клубом «Мёд» на Которосльной набережной. В феврале Кировский суд Ярославля признал Владимира Голубева виновным в уклонении от уплаты налогов. Шоумен обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 32 млн. рублей. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно, и тут же амнистировал в связи с 70-летием Победы.

Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.