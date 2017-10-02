Тбилиси, 2 октября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Армяне пытаются оспорить принадлежность храма в селе Кумурдо Ахалкалакского района, реставрацию которого как памятника грузинской архитектуры проводит в настоящее время Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии. Статью на эту тему под названием «Кто-то пытается манипулировать местными армянами» опубликовало грузинское издание «Квирис палитра».

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Основанием для нее стал инцидент в селе Кумурдо 30 сентября, когда местное население выступило против реставрации храма, что привело к конфликту между армянским населением и полицией.

В результате противостояния пострадали несколько сотрудников полиции, были повреждены автомобили, числящиеся на балансе МВД. Для наведения порядка в село был введен отряд специального назначения.

«Это было частично провокационное мероприятие со стороны отдельных лиц, которое уже исчерпано, и реставрация обязательно продолжится», — заявил в беседе с автором статьи руководитель Агентства по охране культурного наследия Николоз Антадзе.

По его разъяснению, храм в селе Кумурдо был построен в 964 году при правлении абхазского царя Леона неким архитектором Сакоцаром. А так как храм остался без купола, агентство решило начать его реставрацию.

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Проблемой автор статьи считает тот факт, что «местное армянское население считает древнейший грузинский храм своим, а это ложное мнение подкрепляют горе-ученые из Армении».

Он приводит и мнение грузинского историка Георгия Каландия, который уверен, что местным населением в Ахалкалаки манипулирует третья сила.

«Кто-то пытается манипулировать этим народом. Вообще, третья сила найдется всегда, но в Джавахети или Тао-Кларджети у нас могу оспаривать любой храм, кроме храма в Кумурдо, который так испещрен грузинскими надписями, что можно сказать, имеет свое удостоверение личности», — заявил в беседе с изданием историк.

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