Оренбург, 2 октября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области общественники проанализировали более 20 социально важных для инвалидов маршрутов в Бузулуке, Абдулино, Соль-Илецке и Оренбурге. Мониторингу подверглись дороги до поликлиник, отделений банков, магазинов, учреждений социальной поддержки населения. Результат оказался неутешительным: большинство оренбружцев-респондентов, имеющих проблемы со здоровьем, отметили позитивные сдвиги при формировании безбарьерной среды в регионе, но полностью доступных маршрутов для людей с ограниченными возможностями не выявлено.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта В специальный, низкопольный, троллейбус инвалидам не под силу попасть самостятельно

Активность или всё же пассивность?

По результатам опроса, который общественники провели среди инвалидов (участвовало 48 респондентов из категории колясочники и незрячие) 71% респондентов считают себя активными или скорее активными. Регулярно или нерегулярно включаются в социальную жизнь более 60%. При этом максимальную активность респонденты проявляют в отношении общения с друзьями и преимущественно по телефону (63%), с помощью интернета (35%), в основном у себя дома (46%).

Приоритетные маршруты следования инвалидов формируются в зависимости от сферы жизнедеятельности, в которые они включаются чаще всего. Это забота о своём здоровье и получение медицинских услуг в медицинских учреждениях — 83%; получение услуг в организациях розничной торговли — 83%; получение государственных услуг — 71%.

Именно барьеры окружающей среды ограничивают право выбора и круг интересов в других сферах жизнедеятельности, которые не относятся к жизненно важным и необходимым. Например, проявляют интерес к занятиям физкультурой и спортом более половины опрошенных инвалидов — 58%, но 31% испытывают трудности при посещении спортивных сооружений. Отдают предпочтение посещению учреждений культуры и участию в культурных мероприятиях 67% инвалидов, но 38% инвалидов указывают на трудности, которые они испытывают из-за наличия барьеров доступности.

Таким образом, респонденты отмечают значительную зависимость от факторов доступности тех или иных услуг и объектов городской инфраструктуры. Общественники подчеркнули, что барьеры доступности существенно сужают круг интересов и снижают уровень притязаний, ограничивают право выбора в различных сферах жизнедеятельности наравне с другими людьми, что явно противоречит Конвенции о правах инвалидов.

Недоступные маршруты

Маломобильные граждане вместе с экспертами ОНФ проанализировали более 20 социально важных маршрутов в Бузулуке, Абдулино, Соль-Илецке и Оренбурге. Мониторингу подверглись востребованные инвалидами дороги до поликлиник, отделений банков, магазинов, мест их работы, учреждений социальной поддержки населения.

Колясочники и имеющие проблемы со зрением оренбуржцы оценили большинство маршрутов, пройденных с представителями ОНФ, как сложные и средней сложности в части их доступности. Барьерами, возникшими на пути, названы высокие бордюры, ограждения, отсутствие спусков, непрофессионально обустроенные пандусы, отсутствие тактильных знаков.

Эксперты Народного фронта не выявили ни одного полностью доступного маршрута. Все они являлись или недоступными для самостоятельного перемещения, или частично доступными. В связи с этим маломобильные граждане вынуждены прибегать к помощи сопровождающих людей, находящихся рядом граждан или персональных помощников, либо обходить барьеры и удлинять маршрут следования.

В Оренбурге на остановке хотели посмотреть на практике, каким образом колясочник попадёт в салон низкопольного троллейбуса, который приобретён как раз с учётом такой категории граждан среди населения. Несмотря на то, что водитель, по словам председателя оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа независимой жизни» Надежды Корнеевой, оказался замечательным, сразу подал платформу, посадка пассажира далась с трудом. Уклон платформы транспорта до платформы остановки составил более 45%. Чтобы завезти инвалида в коляске в салон, пришлось прибегнуть к помощи крепких мужчин, оказавшихся рядом.

Корнеева подчеркнула, что в большинстве своём остановки общественного транспорта не приспособлены для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями здоровья. Но вместе с тем сделала акцент, что Оренбург сработал на «отлично», осуществив покупку более 40 низкопольных автобусов и троллейбусов. Не каждый областной центр в России может похвастаться таким количеством общественного спецтранспорта.

Обыкновенный человеческий фактор

Председатель оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа независимой жизни», член Общероссийского народного фронта Надежда Корнеева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что ключевой задачей являются адресные сквозные маршруты для такой категории людей, как колясочники и имеющие проблемы со зрением:

«А сквозной маршрут — это значит, что человек может выйти за порог своей квартиры и из дома в целом, пройти до остановки или какого-то объекта без барьерных сложностей и в те места, которые не только для него жизненно важные (поликлиника, магазин), но и те места, где он может почувствовать себя в социуме (спортзал, театр, дворец культуры, школа, институт)».

По словам Надежды Корнеевой, необязательно быть инвалидом, чтобы почувствовать барьеры на своём пути. Сложность по дороге ощущают и те, кто, например, сломал ногу.

Одной из главных причин препон в среде, которая должна быть безбарьерной, общественница назвала человеческий фактор:

«Человек должен идти и не замечать на пути каких-то барьеров. «Пройти и не споткнуться» — вот у меня такой девиз. Вот делают безбарьерную среду и не понимают — для чего? Вот, например, уклоны. Чтобы человек смог съехать и не перевернуться, для этого нужен поручень. Или, например, высокий бордюр. А почему его не положить, если понимаете, что у вас практически заканчивается этот тротуар, там может и ребёнок споткнуться, и пожилая женщина упасть. Опять же необязательно речь вести только о колясочниках. Это обыкновенный человеческий фактор. Сейчас актуализированы строительные нормы и правила. За их нарушения можно получить серьёзные наказания. Мы как только прокуратуру подключим, сразу и бордюры начинают, как положено, укладывать, тротуары выравнивать».

Общественники намерены требовать адресные сквозные маршруты. В ближайшее время пройдёт круглый стол по итогам мониторинга маршрутов для инвалидов и проблемам создания комфортной среды для этой категории граждан. К участию в мероприятии приглашены представители исполнительной власти региона, прокуратуры, общественных организаций и инвалиды. Активисты ОНФ считают, что пора уходить об общих слов по поводу адресности к конкретике.