Ереван, 2 октября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Армении объем потребления первичной электроэнергии составляет 25 млрд кВт/ч в год. Это весь объем энергоресурсов, включая бензин, дизтопливо, газ, уран, дрова и прочее. 70% из этого объема получается из импортируемых ресурсов. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян.

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«Из России мы получаем уран, бензин, дизтопливо и 80% природного газа. Это объективная реальность, которую мы должны оценивать трезво. Не считаю правильным так или иначе оценивать эту ситуацию, но факты таковы», — отметил замминистра.

По части решения задачи повышения энергетической безопасности страны он отметил, что в стратегической концепции правительства зафиксированы два основных направления: развитие возобновляемых источников энергии и энергосбережение. «Эти вопросы нами рассматриваются не в политической плоскости, а в плане повышения уровня энергетической безопасности. По десятилетней программе (2010−2020 гг.) энергосбережения у нас запланировано «сберечь» до 37% первичной энергии. По результатам первых шести лет работы, мы опережаем запланированный график энергосбережения. Что касается «зеленой» энергетики, то ее активизация видна уже не вооруженным глазом. В настоящее время мы находимся в преддверии роста по геометрической прогрессии в области использования солнечной энергии. По части гидроэнергетики: за последние годы было построено 180 малых ГЭС, которые в сумме дают электроэнергию, сопоставимую с генерацией такого крупного объекта, как Воротанский каскад ГЭС — порядка 15% от всего объема потребления в стране», — отметил Арутюнян.

В 2016 году в Армении было произведено 7,315 млрд кВт/ч электроэнергии. Общая стоимость производства, передачи и распределения электроэнергии составила порядка $450 млн, природного газа — $111 млн.