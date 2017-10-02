Ярославль, 2 октября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. На сайте Госзакупок объявлен аукцион на ремонтно-реставрационные работы внутренних помещений 1−2 этажей мэрии города Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его стоимость — 7,6 млн рублей. Средства предполагается выделить из бюджета города Ярославля на 2018 год.

Здание мэрии Ярославля

Здание по улице Андропова, 6, в котором располагается мэрия Ярославля, является объектом культурного наследия федерального значения «Дом вице-губернатора, 1870-е годы. Здание губернской земской управы, 1880-е годы».

Проект ремонта помещений вестибюля 1-ого и 2-ого этажей здания выполнен на основе Задания на проведение работ по сохранению ОКН.

В 2017 г. ООО НПО «Стройреставрация» были проведены архитектурно — археологические обмеры, обследование интерьеров, фотофиксация интерьеров помещений.

На основании натурных исследований была разработана научно-проектная документация по ремонту интерьеров помещений первого этажа, второго этажа, вестибюля тамбура 1 этажа, проходного зала 2 этажа, лестничного холла (парадной лестницы).

Предполагается расчистить ограждение парадной лестницы от многочисленных слоев покраски, оттонировать черной эмалью, выполнить реставрацию каменных ступеней парадной лестницы, расчистку, докомпановку и покраску лепного и штукатурного декора.

Существующий пол вестибюля первого этажа, тамбура демонтируется, заменяется на метлахскую плитку.

В проекте был разработан и вариант колористического решения вестибюля, который, по мнению авторов, в большей степени, чем существующий, соответствует репрезентативности вестибюля мэрии. Первый этаж предполагается решить в золотисто-охристом цвете, помещение второго этажа продолжит эту цветовую гамму с добавлением охристого цвета двух оттенков. Лепнину и профили, предварительно расчистив и докомпоновав утраты, покрасят в белый цвет.

В проекте даны варианты решений по оформления интерьеров: мебель, светильники, портьеры и т.д.

Все работы должны проводиться под надзором ведущего главного архитектора проекта.

Не отстает от мэрии и правительство Ярославской области: там планируют провести капитальный ремонт коридоров 2-го этажа в здании на Советской площади, 3.

На эти цели планируется выделить 3 млн рублей. Судя про закупочной документации, в чиновничьих кабинетах поменяют двери «на более лучшие». Кроме того, отремонтируют полы, уложив дубовый паркет — это будет стоить еще 3 млн рублей.