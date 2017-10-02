Ярославль, 2 октября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля внесла предложение расширить число комиссий, в которые могут входить депутаты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Facebook Евгении Овод Евгения Овод и Александр Воробьев

Сейчас депутаты могут работать не более, чем в двух комиссиях, хотя имеет право посещать любую. На данный момент их пять: комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике; комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка; комиссия по социальной политике; комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью; комиссия по экономике и развитию города. Есть предложение о создании шестой — по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Глава фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод выступила с предложение разрешить депутатам работать более чем в двух комиссиях, поскольку коммунисты хотят принимать участие во всех заседаниях, где решается судьба важных для города вопросов. Она считает, что если предложение не будет принято, то это станет ограничением в работе оппозиционных депутатов, поскольку их в муниципалитете мало.

Бывший и.о. председателя муниципалитета Артур Ефремов опасается, что не все депутаты готовы посещать работу большого числа комиссий, а значит возникнет проблема с кворумом.

Следующее заседание инициативной группы по работе муниципалитета состоится 3 октября, где и определится судьба предложения коммунистов, а так же составы постоянных комиссий.

Уже 5 октября депутаты на первом заседании муниципалитета города Ярославля седьмого созыва начнут работу.