Лондон, 2 октября, 2017, 11:04 — ИА Регнум.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил 2 октября, что референдум о независимости Каталонии, ставший причиной вспышки насилия, является делом правительства Испании. Он тем не менее призвал стороны к сдержанности, сообщает Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Филип Хэммонд

«Это внутренние вопросы Испании, испанского правительства и испанского народа, — отметил он.— Мы очевидным образом осуждаем насилие, где бы оно ни происходило. Мы ожидаем увидеть решение конституционных вопросов, где бы они ни возникали, конституционными средствами».

«Важно сохранять принцип главенства права повсюду. Мы призываем к сдержанности в разрешении споров, однако именно испанскому народу и правительству решать эти вопросы», — добавил он.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялось голосование по вопросу независимости региона от центрального правительства в Мадриде, которое считает референдум незаконным. В связи с этим в регион были направлены отряды Национальной полиции и Гражданской гвардии.