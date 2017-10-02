Симферополь, 2 октября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. На пилотном участке Крымского моста на острове Тузла строители уложили верхний слой асфальтобетона — более 600 метров дорожного покрытия в направлении Крыма. Об этом 2 октября сообщается на официальном информационном сайте строительства Крымского моста.

Most.life Концептуальное изображение Крымского моста с указанием всех достопримичательностей

По официальным данным, на пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна с учетом того, что часть подобных операций не только автоматизированная, но и очень трудоемкая работа.

«Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов. — Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия».

По его словам, после укладки асфальта строителям предстоит выполнить целый комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, а также систем автоматического контроля дорожного движения.

Отмечается, что дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное толщиной 11 см, при этом на участках сопряжения по берегам Керченского пролива покрытие трехслойное.

Благодаря тому, что асфальтобетонная смесь готовится с применением полимерных добавок, покрытие становится более прочным, долговечным и устойчивым к деформациям и трещинам.

Напомним, Крымский мост через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. За полтора года погружено более шести тысяч свай. На сегодняшний день готово более 390 из 595 опор, собрано более 190 из 593 пролетных строений автодорожных‑ и железнодорожных мостов. Открыть мост планируют в 2018 году.