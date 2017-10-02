Москва, 2 октября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Сбербанк принял решение снизить ставки по военной ипотеке до 9,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

«Сбербанк снизил ставки по продукту «Военная ипотека» на 1,4 процентных пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пониженная ставка по военной ипотеке распространяется как на готовое, так и на строящееся жилье.

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