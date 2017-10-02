Калуга, 2 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель губернатора области Владимир Потемкин и региональный министр экономического развития Дмитрий Разумовский в составе российской делегации, возглавляемой вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем принимают участие в международном форуме «Наука и технологии в обществе», который проходит в японском городе Киото уже 14-ый раз. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На форуме состоялись рабочие встречи

STS-форум проводится в Киото ежегодно с участием представителей правительств, руководителей компаний и научных центров разных стран мира. Это престижное мероприятие собирает свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии из более чем 150 стран мира. Форум является крупнейшим в Японии событием в области науки и технологий.

1 октября на площадках форума состоялся ряд официальных мероприятий, в которых принял участие глава калужского региона Анатолий Артамонов. Перед началом пленарного заседания российская делегация в узком составе провела встречи с премьер-министром Японии Синдзо Або и организатором форума Кодзи Оми.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения экономического и промышленного сотрудничества между Японией и Россией, в том числе в рамках перекрёстного года, который будет проходить в 2018 году. По словам Аркадия Дворковича, товарооборот двух стран за полгода достиг 8,4 млрд долларов и торговые отношения двух стран «обрели позитивную динамику».

На встрече вице-премьера правительства РФ с основателем и председателем STS-Forum Кодзи Оми были рассмотрены перспективы сотрудничества японского инновационного бизнеса с российским регионами, в частности, с Калужской областью и Татарией. Аркадий Дворкович отметил, что эти регионы являются лидерами по качеству взаимодействия с инвесторами. Говоря о Калужской области, он подчеркнул, что за последние 10 лет регион превратился в лидера промышленного развития.

В рамках форума также состоялась встреча сопредседателей консультативного совета по модернизации экономики России Аркадия Дворковича и министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, участие в которой принял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В ходе диалога Хиросигэ Сэко в качестве положительного примера взаимодействия с российскими регионами отметил работу калужского подразделения «Мицубиси Моторс», входящего в группу «ПСМА Рус», которое наращивает объёмы производства и приступило к производству нового внедорожника этого бренда — «Паджеро Спорт».

Следующие два дня глава калужского регион Анатолий Артамонов проведёт в Токио, где посетит ряд японских компаний и проведёт переговоры с представителями бизнеса.

Напомним, впервые форум состоялся в 2004 году. Его главная задача — обеспечить новый механизм открытой дискуссии, которая будет протекать в неформальной обстановке и способствовать созданию сети специалистов, готовых решать новые проблемы в области применения науки и техники, а также устранять возникающие в их работе препятствия.

Ключевые тематические блоки форума затрагивают вопросы энергии, окружающей среды, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, науки и техники. Для представителей крупного бизнеса STS Forum является не только возможностью ознакомиться с предложениями научного общества, но и найти реальные решения для своих проектов. Отдельное внимание уделяется решению таких проблем, как глобальное потепление.

Главной особенностью форума является то, что он не только создает возможность для диалога между предпринимателями и учеными, но и позволяет каждому из участников выступить в качестве непосредственного представителя собственной страны, а также в роли самостоятельного эксперта.