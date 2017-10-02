Ростов-на-Дону, 2 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Российское общество должно отказаться от навязываемого ему посредством солженицынских цифр жертв репрессий комплекса исторической неполноценности для того, чтобы восстановить историческое сознание, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью ИА Красная Весна на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», которая прошла 30 сентября в Ростове-на-Дону.

У Белого дома. Вашингтон. США

«Цифры Солженицына 100 млн, 60 млн — бредовые цифры этих потерь… не выдерживают критики… Теперь мы нашли цифры Солженицына, в которых он говорит, что никогда в архивах не был. Архипелаг ГУЛАГ — это целиком научная фантастика, в ней нет никакой истины», — заявил Кургинян, добавив, что знает генезис этих цифр не понаслышке.

«Мой отец был научным руководителем такого Цвигуна, который, в свою очередь, теперь уже не секрет, курировал Солженицына, также, как и Ростроповича и еще ряд людей, не важно», — продолжил эксперт.

По словам политолога, что роль Солженицына в истории России является очень проблемной.

«Но с точки зрения истории — он просто никто. Есть Земсков — профессиональный историк, который с этими цифрами ложился спать, утром вставал, жил только с ними. Ну так возьмите его цифры — там тоже трагедия. Почему два миллиона репрессированных — это не трагедия?» — задал риторический вопрос политолог.

По его мнению, необходимо признать истинное количество жертв репрессий, оплакать их, понять и сопоставить с другими странами, в которых происходили схожие исторические процессы, не обошедшиеся без крови.

«Почему надо сказать сто-шестьдесят миллионов? Зачем это фэнтези? А понятно зачем — чтобы развить в народе комплекс исторической неполноценности и сказать: «То, что происходило у вас нигде больше в мире не происходило». Но это же ложь! Гражданская война в Соединенных Штатах была гораздо более жестокой, чем наша Гражданская война… там была уничтожена такая часть населения, что дальше некуда», — продолжил эксперт.

Кургинян считает, что необходимо осознать истинный масштаб произошедшего и понять, что Гражданская война и репрессии в России входят в один ряд с гражданскими войнами и репрессиями в других странах, отнесясь к этому также, как остальные народы мира относятся к своим трагедиям.

«Солженицын делал все, чтобы представить это исключительное из ряда вон выходящее, не имевшего равных в мировой истории, и, соответственно, создать такой образ Советского Союза и такой комплекс исторической неполноценности, который не дает народу развиваться. Вот что препятствие на пути… Мы хотим, чтобы эти фантазии кончились», — заявил политолог.

При этом, говоря о Солженицыне в целом, как о личности, политолог выделил три его ипостаси, из которых одна для России категорически не приемлема.

«Он определенный общественный деятель с определенной, очень такой смешанной ориентацией… Есть люди, которые ему, как общественному деятелю сочувствуют, ну и пусть. Как историк — это антивеличина. Как литератор — это крупный уважаемый литератор», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что задачей проводимой конференции является развенчание мифов о геноциде большевиками казачества, о независимости Украинской Народной Республики, которую якобы оккупировали русские большевики. Обсуждались также вопросы о том, были ли преобразования в России после Февральской революции 1917 года позитивными, или же негативными.

Мероприятие организовано общественно-политическим движением «Суть времени» к 100-летию Великой Октябрьской революции в России. Мероприятие в Ростове-на-Дону стало уже четвертым по счету в рамках серии юбилейных конференций.