Амман, 2 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch осудила 2 октября власти Иордании за «коллективную высылку» сирийских беженцев на родину, несмотря на грозящую им там опасность, сообщает Le Figaro.

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«Иордания высылает беженцев целыми группами и игнорирует реальные угрозы, с которыми сталкиваются эти люди по возвращении в Сирию», — отметил директор подразделения организации, занимающегося правами беженцев Билл Фрелик.

По данным правозащитников, за первые пять месяцев 2017 года Иордания выслала приблизительно 400 беженцев, иногда целыми семьями.

Более того, около 500 беженцев ежемесячно возвращались в свои страны «при малопонятных обстоятельствах». В организации подчеркивают, что, как показало их расследование, члены той или иной семьи часто принимают решение вернуться домой после высылки главы семьи.

Организация призвала Иорданию положить конец практики коллективной высылки, а также настоятельно обращается к другим странам оказать помощь Амману в приеме беженцев.