Тбилиси, 2 октября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Патриоты Грузии» парламента Грузии Ада Маршания и Нато Чхеидзе направились в Москву. Позднее к ним присоединится председатель фракции Георгий Ломия.

Цхинвал. Южная Осетия

Как заявили депутаты журналистам перед отлетом, они проведут встречи с представителями Государственной думы и Совета Федерации. Главной темой предстоящих встреч называют вопросы Абхазии и Южной Осетии. Члены фракции «Патриоты Грузии» планируют в Москве еще одну важную, по их оценке, встречу, но с кем она будет проходить, пока не разглашают.

«Куда бы мы ни поехали, главной темой для нас, разумеется, везде, и в первую очередь, в Москве будут наши территории, наши Сухуми и Цхинвали, и сложнейший вопрос объединения нашей страны», — заявила до вылета в Тбилисском международном аэропорту Ада Маршания.

Это уже второй за последний год визит грузинских депутатов, членов партии «Альянс патриотов Грузии» (из которых и состоит фракция «Патриоты Грузии») в Москву. Первый раз они посетили столицу России в ранге депутатов парламента в июле этого года.

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