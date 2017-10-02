Москва, 2 октября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Перед выходными нефть сорта Brent не смогла вернуться к росту и снова снизилась в цене, опустившись под отметку $57, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Нефтяная скважина

В результате актив полностью нивелировал набранные ранее очки и завершил пятидневку во флэте после четырех недель роста. При этом по итогам III квартала черное золото подорожало почти на 20%.

«На мировом рынке энергоносителей по-прежнему превалирует оптимизм, и на данном этапе пока речь идет о коррекции в рамках бычьего рынка. Но дальнейшие продажи грозят нарушением его целостности», — полагает эксперт.

По его мнению, текущее удешевление Brent связано прежде всего с фиксацией прибыли после достижения более чем двухлетних максимумов. При этом основной позитив от недавних факторов поддержки угас, и на рынке осталось лишь общее понимание того, что спрос и предложение движутся в сторону равновесия.

«Однако для дальнейшей подпитки и нового витка ралли необходимы свежие катализаторы — подтверждение спада активности на сланцевых месторождениях США, эффективности усилий ОПЕК и роста мирового спроса», — отметил Салас.

Пятничные данные Baker Hughes в этом плане не помогли — число действующих буровых выросло сразу на шесть штук до 750 единиц. Это в очередной раз напоминает о гибкости и оперативности сланцевиков, которые стремительно восстанавливают активность после недавнего падения из-за урагана Ирма.

«На этой неделе Brent будет ждать традиционных отчетов по запасам углеводородов в США. Также 3 октября МЭА обнародует отчет о поставках нефти в США. Кроме того, рынок продолжит следить за развитием событий вокруг Курдистана. Угроза блокировки транзита курдской нефти через территорию Турции продолжит ограничивать медвежий потенциал котировок», — считает эксперт.

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