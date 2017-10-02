Ярославль, 2 октября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Фото мэрии Ярославля Проект новой стелы

«Установка новой стелы на въезде в Ярославль остановлена. Принято решение объявить новый конкурс среди профессиональных архитекторов, дизайнеров и скульпторов. Эскиз стелы утвердим по его итогам. Ярославль — город с многовековой историей, уникальной архитектурой и богатыми культурными традициями. Столица Золотого кольца заслуживает продуманного и эстетичного въездного знака» — написал на своей странице в Facebook глава региона.

Напомним, въездной знак в Ярославле был демонтирован в конце сентября. Построенный в 1973 году, он пришел в негодность. Металлоконструкции знака проржавели, бетон начал крошиться, изразцы, которые украшали знак, испортились от покраски.

Вопрос, что делать со знаком, вынесли на расширенное заседание градостроительного совета Ярославля. В заседании приняли участие архитекторы, художники, искусствоведы, в том числе главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов и директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. Специалисты признали, что знак не является памятником архитектуры.

По предварительным расчетам, стоимость очистки букв, покрытых глазурью, от наслоений краски составила бы более 4 млн рублей, но результат такой работы, с точки зрения мэрии, мог быть непредсказуем. Поэтому решено было изготовить и установить на этом месте новую въездную стелу. Вид нового знака был выбран по итогам конкурса эскизных проектов, который утвердил градостроительный совет.

Возведением новой стелы занимается компания ООО «Мойдом2014». Новый знак должен быть сделан из специального бетона, буквы — из композитных материалов. Все работы должны быть закончены в течение двух месяцев.

Существующий знак был создан в 1973 году известными ярославскими керамистами Валерием Разживиным и художником Александром Молодцовым. Каждая из девяти букв весом по 1,5 тонны была выполнена из глины и покрыта глазурью. Их обжигали на Первомайском фарфоровом заводе. В «приемке» знака активно участвовал и тогдашний первый секретарь обкома КПСС Фёдор Лощенков. Автор знака Валерий Разживин предлагал восстановить знак и был готов дать консультации.