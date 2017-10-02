Гонконг, Китай, 2 октября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Руководство гонконгской авиакомпании Hong Kong Express Airways сообщило об отмене 18 рейсов в период с 1 по 8 октября в связи с нехваткой персонала. Как пояснили в авиакомпании, решение об отмене рейсов связано с возникновением рисков в связи с нехваткой резервных пилотов.

Hong Kong Express Airways

Отменена рейсов привели к тому, что более 2 тыс. пассажиров не смогли отправится вовремя в Японию и Южную Корею. По данным на текущий момент, все пассажиры были доставлены в пункты назначения рейсами других авиакомпаний. Все дополнительные затраты легли на Hong Kong Express Airways, пишет «Сина синьвэнь».

Официальные представитель авиакомпании принес извинения пассажирам. По его словам, все пассажиры, которые не смогли улететь вовремя из-за отмены рейсов, получат компенсацию в виде бонусных миль на следующие перелеты.

Власти Гонконга пообещали внимательно следить за развитием ситуации и провести тщательное расследование. Департамент гражданской авиации Гонконга предписал Hong Kong Express Airways предоставить подробный отчет об аннулировании рейсов в срок до 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более 28 тысяч российских граждан — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа» — находятся за рубежом.