Москва, 2 октября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии, в Косово был открыт «ящик Пандоры». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии, именно тогда — в Косово — был открыт «ящик Пандоры», напомнил парламентарий.

Россия предупреждала, что план прежнего специального помощника генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари по определению статуса Приштины и ее отделения от Белграда обернется рано или поздно «парадом национальных суверенитетов», что сегодня и наблюдается в различных точках мира, указал он.

«И сейчас реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет «лакмусовой бумажкой» на проявление двойных стандартов: согласится ли Брюссель с правом наций на самоопределение, как это было выгодно с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как мы это видели в случаях с другими народами, когда политические векторы были разнонаправлены по отношению к общей линии Запада», — заявил Слуцкий.

Каталония завоевала право стать независимой республикой после того, как на проведенном 1 октября референдуме 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании, об этом заявили власти автономии, подводя итоги плебисцита. Население Каталонии составляет 7,5 млн человек, из которых 5,3 млн обладают правом голоса.