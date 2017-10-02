Рубль продолжит наступление на 57
Москва, 2 октября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Российская валюта 29 сентября продолжил укрепляться и в результате нивелировала понесенные в первой половине недели потери, вернувшись к уровням открытия пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
Валюта воспользовалась пошатнувшимися позициями доллара, который привлек фиксацию прибыли после недавнего подъема. По итогам сессии доллар и евро подешевели к рублю на 0,74% и 0,41% — до 57,48 руб. и 67,93 руб. соответственно.
«Несмотря на то, что противоречивая динамика котировок на рынке нефти не смогла оказать поддержку рублю, ему удалось развить начатое 28 сентября укрепление. В основном это происходит на фоне неуверенности игроков в реализации налоговой реформы и уместности декабрьского повышения ставки», — пояснил эксперт.
При достаточно высоких ожиданиях относительно ужесточения политики ФРС США в декабре, есть опасения, что потенциально слабая статистика в конечном итоге заставит регулятора отказаться от своих слов. Да и ситуация с налоговой инициативой Трампа выглядит неоднозначно, поскольку может столкнуться с сопротивлением в конгрессе.
«Пока эти сомнения присутствуют, доллар будет оставаться уязвимым, а российская валюта будет иметь шансы на рост», — отметил Ковалев.
В более краткосрочной перспективе тон торгам по рублю продолжит задавать общая динамика «американца», и его дальнейшие продажи на международном рынке Форекс грозят развитием нисходящего импульса в паре доллар/рубль, особенно в случае возвращения спроса на нефть Brent.
«29 сентября актив ушел под отметку 57 и снова стал привлекательным для открытия новых длинных позиций. В случае реализации этих покупок доллар рискует утратить поддержку в районе 57,40 рубля и нацелиться на 57 рублей», — полагает эксперт.
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