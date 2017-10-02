Москва, 2 октября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Российская валюта 29 сентября продолжил укрепляться и в результате нивелировала понесенные в первой половине недели потери, вернувшись к уровням открытия пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Валюта воспользовалась пошатнувшимися позициями доллара, который привлек фиксацию прибыли после недавнего подъема. По итогам сессии доллар и евро подешевели к рублю на 0,74% и 0,41% — до 57,48 руб. и 67,93 руб. соответственно.

«Несмотря на то, что противоречивая динамика котировок на рынке нефти не смогла оказать поддержку рублю, ему удалось развить начатое 28 сентября укрепление. В основном это происходит на фоне неуверенности игроков в реализации налоговой реформы и уместности декабрьского повышения ставки», — пояснил эксперт.

При достаточно высоких ожиданиях относительно ужесточения политики ФРС США в декабре, есть опасения, что потенциально слабая статистика в конечном итоге заставит регулятора отказаться от своих слов. Да и ситуация с налоговой инициативой Трампа выглядит неоднозначно, поскольку может столкнуться с сопротивлением в конгрессе.

«Пока эти сомнения присутствуют, доллар будет оставаться уязвимым, а российская валюта будет иметь шансы на рост», — отметил Ковалев.

В более краткосрочной перспективе тон торгам по рублю продолжит задавать общая динамика «американца», и его дальнейшие продажи на международном рынке Форекс грозят развитием нисходящего импульса в паре доллар/рубль, особенно в случае возвращения спроса на нефть Brent.

«29 сентября актив ушел под отметку 57 и снова стал привлекательным для открытия новых длинных позиций. В случае реализации этих покупок доллар рискует утратить поддержку в районе 57,40 рубля и нацелиться на 57 рублей», — полагает эксперт.

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