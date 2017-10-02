Человек в чёрном: ИА REGNUM из зала суда 2 октября по делу Улюкаева
В Замоскворецком суде Москвы состоится очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Заседание начнётся в 11:30 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.
Напомним, Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». 14 ноября 2016 года он был задержан с поличным.
На предыдущем заседании суда 26 сентября обвинение закончило представление доказательств.
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В зал заседания пропустили журналистов, все рассаживаются.
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Пишущих корреспондентов ругают за то, что в прошлый раз кто-то из них сделал фотографии заседания, хотя это запрещено.
Это замечание в адрес пишущих журналистов сделала пресс-секретарь суда… И для них в этот раз не хватило мест.
К десятому заседанию представители СМИ более организованны и дисциплинированны — уже не толпятся. На этот раз меньше телеоператоров и фотокорреспондентов — интерес к делу бывшего федерального министра падает?
Офицер ФСИН грозно смотрит на журналистов.
Алексей Улюкаев зашёл в здание суда.
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Улюкаев в чёрном свитере на этот раз. Мрачный.
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«Как у вас дела?»
«Съёмка без коментариев!» — оборвал офицер ФСИН.
«Всё хорошо», — ответил всё-таки Улюкаев.
Адвокат Квеидзе в зале. А вот и Каштанова подошла.
Гриднев и Бурковская на месте. Улюкаев повеселел от Бурковской, перешучивается с ней. В прошлый раз он подарил ей диск в подарок на день рождения. Пришли оба прокурора — Филипчук и Непорожный.
Из всех четырёх адвокатов — Гриднев самый суровый и сдержанный.
Гриднев — и самый активный. Бурковская и Каштанова говорят реже. Квеидзе обычно молчит…
Все ждут судью. Непорожный вышел из зала с телефоном. Пристав теперь внимательно следит за пишущими корреспондентами.
Сотрудник ФСИН бдит — серьёзно отнеслись к тому нарушению. В прошлый раз мало того, что засняли прокуроров, так ещё и том уголовного дела умудрились снять, говорят.
В зале жарко. Прокурор Непорожный попросил приоткрыть окно. Возник маленький конфликт — боятся журналисты, что продует.
Шутят:
«Это была инициатива прокуратуры, давайте рассмотрим её в суде»
Прокуроры с каменными лицами отреагировали на шутку.
Уже все на месте. Кроме судьи.
Свидетелей в коридоре вроде бы пока никто не заметил. В прошлый раз (на заседании 26 сентября) никто из свидетелей не пришёл — поэтому зачитывали материалы дела.
Видимо, заседание перенесли неспроста с 10:00 на 11:30. Судья заметно задерживается.
Журналисты перешучиваются, придёт ли сегодня Игорь Сечин.
Прокуроры переговариваются друг с другом, мрачными не выглядят.
Судья пришла, начинается заседание. Извинилась за опоздание.
Сторона обвинения представляет доказательства. Снова письменная сторона дела.
Журналисты заныли, при том слишком громко — судья даже сделала замечание:
«Тихо! Журналистов удалим из зала заседания».
Говорят, что по просьбе адвоката Квеидзе перед началом заседания Улюкаев подписал книгу стихов. Будто бы по просьбе некой девушки, кто такая — никто не знает.
После замечания судьи Ларисы Семёновой за журналистами следит офицер ФСИН.
Материалы тома 12 оглашаются прокурорами. Протокол выемки 6 декабря 2016 года. Сейчас выясним, что за выемка.
Следователь Запрудный при понятых произвёл выемку. О чём конкретно речь — пока не ясно.
Изъят пакет документов: доверенность, акционерное соглашение, купля-продажа акций, выписки, доверенности, служебные записки, экспертные записки, письма с перечнем номером, которые приведены в протоколе.
Предсказуемо речь идёт о документах, связанных с покупкой акций ПАО «Башнефть», — связанные со сделкой экспертные заключения, служебные записки об установлении цены и так далее.
Зачитывает перечень документов прокурор Филипчук.
Документы были помещены в полимерный пакет, опечатаны — пока что всё указанное в рамках стандартной процедуры. Зачитываются протоколы осмотра документов.
Осмотр документов происходил в начале декабря 2016 года.
Данный осмотр, о котором сейчас говорит прокурор, — 6-го декабря конкретно.
Среди документов прокурор перечислил и копии письма Минэнерго, копии распоряжений правительства, копии двух пояснительных записок к проекту распоряжений и так далее…
Документы, изъятые в декабре прошлого года, рассматривались уже в мае 2017 года.
Среди перечисленной официальной переписки указано много писем начальника одного из департаментов Росимущества Столярова, которого уже допрашивали в суде.
В прошлый раз Улюкаев на зачитывании письменной части дела чуть ли не засыпал. Теперь он выглядит бодрее.
Неоднократно упоминали и письма самого руководителя Росимущества — Дмитрия Пристанскова. Это переписка и с МЭР, и с главой ВТБ, и правительством Башкирии. Всё по вопросу приватизации пакета акций
Теперь пошли письма министра земельно-имущественных отношений Башкирии в Росимущество…
Прокурор Филипчук перечисляет документы очень быстро, но они не кончаются. Прокурор Непорожный, похоже, уже подустал и задумчиво смотрит на стол, сложа руки.
Улюкаев внимательно слушает, как и адвокаты, разумеется.
… копии различных директив, письмо заместителя руководителя Казначейства на имя Столярова, копии письма исполнительного директора «ВТБ Капитал» в адрес Росимущества и так далее и тому подобное — такого рода документы фигурируют в протоколе.
В прошлый раз по итогам рассмотрения письменной части дела адвокаты заявили, что ничего нового для дела они от прокуроров не услышали. Есть подозрение, что если всё пойдёт тем же темпом, в этот раз всё будет аналогично.
Перечисляют письма Сечина президенту, копии резолюций, протокол совещаний МЭР…
С учётом предыдущего заседания 26 сентября получается, что общим счётом перечисление документов уже длится около двух с половиной часов.
При перечислении очередного протокола адвокаты попросили указать, о каких конкретно страницах идёт речь. Бдят.
Теперь речь пошла о документах, непосредственно связанных с отчуждением пакета акций — информация о денежных перечислениях ПАО «Башнефть», поступления средств в бюджет Башкирии и тому подобное. И снова переписка с Росимуществом, МЭР, руководством ПАО «Башнефть» и «ВТБ Капитал»…
Подробная переписка главы Росимущества Пристанскова с инстанциями Башкирии тоже есть в перечне.
Одни и те же документы перечисляются прокурором по кругу…
Список документов — соответственно, в порядке перечисления процедуры выемки, затем осмотра, теперь — указываются с указанием страницы каждого из документа по случаю их приобщения к делу…
Непорожный что-то записывает и подчёркивает у себя в блокноте. Или просто рисует от скуки…
Некоторые адвокаты поглядывают в телефон. Сам Улюкаев сокрушённо уткнулся в стол, подпирая голову рукой.
Список бесконечен: доверенность на договор купли-продажи акций, письма Пристанскова, проекты распоряжений правительства РФ… и всё это с дотошным указанием листов каждого документа.
«Подождите, какой лист вы указали?» — спрашивает судья.
Она заметила, что какая-то страница была указана два раза — похоже, какая-то неточность.
Удивительная выносливость…
И внимательность судьи.
После небольшой паузы, которая произошла из-за того, что Филипчук после вопроса потерял страницу, монотонное перечисление страниц началось снова.
Филипчук на удивление долго занимается перечислением. В прошлый раз эстафету уже принимал Непорожный.
Журналисты такие заседания ненавидят… Скучно… не то что когда приходят свидетели.
Все так надеялись уже на Сечина… К десятому-то… Но не тут-то было…
Тааак… Журналиста «Газеты.ру» выгоняют из зала. Обвиняют в том, что он будто бы пытался произвести съёмку на телефон. Тот отнекивается: не снимал! Начал спорить с приставом-офицером.
Судья непреклонна:
«Исполнять обязательно для всех! Выйдите из зала».
Это тот журналист, к которому сегодня с подозрением отнеслась пресс-секретарь суда — ведь именно корреспондент «Газеты» сделал фотографии прокуроров и тома в прошлый раз.
Журналист, которого выгнали, пытался парировать:
«На каком основании?»
После этой громкой реплики журналиста вмешалась судья и вынесла «вердикт» представителю СМИ.
«С 12-м томом всё», — торжественно объявил Филипчук.
И пошёл за 13-м томом…
Продолжается перечисление документов, приложенных к протоколу осмотра…
Письма между департаментами Минэерго и МЭР, письма и резолюции главы МЭР, выписки из распоряжений правительства, даты в период августа, сентября, октября 2016 года… Адвокатам, наверное, особенно тяжко — они иногда уточняют, о каких страницах тома идёт речь.
Оказалось, что Улюкаев поставил подпись-автограф на своей книге по просьбе одной из журналисток до начала сегодняшнего заседания.
Офицер ФСИН на минуту выходил из зала. Но после изгнания одного никто не рискнул воспользоваться открывшейся возможностью что-нибудь сфотографировать.
Обнаружилось, что чья-то кожаная сумка лежит под лавкой около входа в зал…
«И остаётесь за дверью», — указали журналисту. Это ещё один журналист «Газеты.ру».
Не везёт им сегодня…
А тем временем зачитывание писем продолжается… от Роснефти в Росимущество, заявки на приобретение акций ПАО «Башнефть» — и так далее и тому подобное.
Дополнение к истории с кожаной сумкой, обнаруженной под лавкой… Офицер ФСИН вышел на минуту по сообщению по рации. Вернувшись, объявил, что обнаружена сумкой под лавкой у входа. Выяснилось, что она принадлежит журналисту «Газеты.ру». Пристав счёл это достаточным основанием, чтобы выгнать его из зала. Таким образом, издание «потеряло» в ходе заседания двоих сотрудников.
Заседание продолжается. Листы 126—130, 131—135… перечисляются внутренние и межведомственные таблицы разногласий, выписки распоряжений правительства.
Судя по всему, журналисты «Газеты.ру» будут настаивать на том, что один из них «просто» поднял телефон, и этот жест пристав трактовал как попытку сделать фотографию. Со вторым журналистом вышло забавно — выгнали всё-таки за сумку или он под раздачу заодно попал после своего коллеги?
Документы по приватизации «Башнефти» прокурор Филипчук читает уже полтора часа. В этот раз читает бодрее и громче, иногда даже деловито ставит акцент на страницах тома. Совсем не устал.
Новый протокол: выемка документов «ВТБ Капитал», связанных с оплатой агентского договора. Производил следователь Шевченко.
Данная выемка произошла 23 ноября 2016 года. В числе документов — письма Минэка, министерства земельно-имущественных отношений Башкирии, Росимущества и так далее.
Эстафету принял прокурор Непорожный.
А читает он гораздо менее выразительно… Неужели будет ещё скучнее?
Упомянул агентский договор между Росимуществом и ВТБ от 12 (вроде бы) июля.
Продолжает зачитывать, иными словами, тот же самый протокол.
В зале довольно жарко. Окна закрыты, чтобы никого не продуло. При этом журналисты притащили куртки с собой… Неделю назад было холодно: отопление в Москве тогда ещё не дали.
В выемке были письма «Лукойла», Независимой нефтегазовой компании, «Роснефти», Антипинского НПЗ и ряда других предприятий. Видимо, в связи с возможностью подачи заявок на приватизацию.
Среди перечисленных писем упомянуты документы от Ольги Тарасенко (начальника одного из департаментов МЭР), которая обращалась в МЭР — ранее она уже допрашивалась судом.
Уже идут акты приёма-передачи в ходе продажи пакета государства «Роснефти». Среди прочего было упомянуто обращение главы Башкирии Рустэма Хамитова президенту РФ.
Непорожный положил 13 том и взял 14 том.
Адвокаты спросили, какой номер тома — уже сами забыли.
Непорожный от усталости уже слегка заговаривается.
Снова переписка ВТБ с Тарасенко упоминается. Дежурные документы по процедуре.
Прокурор Филипчук протирает глаза.
Офицер ФСИН снова зачем-то вышел…
Видать, тоже устал. Пристав его заменил, чтобы следить за журналистами.
Перечисляют заявки о заинтересованности на приобретение пакетов акций. Те же самые компании — «Лукойл», «Русснефть», РФПИ и прочие.
Улюкаев сидит с закрытыми глазами
Перечисляют документы, описывающие обстоятельства принятия заявки «Роснефти»: обмен письмами между гендиректором «ВТБ Капитал» Алексеем Яковицким и Тарасенко, а также чиновниками Башкирии.
В переписке Яковицкого с Тарасенко и руководством Росимущества содержалась информация о том, что «Роснефть» подала единственную обязательную заявку, а также положительные рекомендации на сделку по приватизации именно с ней.
Том 14 подошёл к концу.
Прокурор открывает новый том… один журналист не выдержал и попросил судью выпустить его.
Выемка в компании «Лукойл» следователем Шевченко. Приводятся копии переписки, справки и так далее. 10 января 2017 осмотрены.
Переписка с «ВТБ Капитал» по поводу продажи, заявка о заинтересованности перечисляется. Сами документы, соответственно, относятся к лету 2016 года.
Выемка из Федерального агентства по управлению госимуществом — снова Шевченко этим занимался.
Переписка с сотрудниками МЭР, письма, в том числе от Улюкаева, документы фигурируют.
Копия указаний Улюкаева была именно там — в этих документах.
Непорожный зачитывает уже менее дотошно, чем Филипчук.
Справки об оперативно-разыскных мероприятий, протоколы выемки упоминаются — из Сбербанка и «ВТБ Капитал», которые были произведены в январе.
Как же здесь душно! Уже голова трещит…
«Установление ограничений для покупки возможно только на основании отдельного постановления правительства», — из письма Алексея Улюкаева премьеру Дмитрию Медведеву
Перечисляется переписка — премьер-министру, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, президенту Владимиру Путину
Непорожный в подробности ударился только в связи с отрывком про постановление правительства (выше). Был документ некий — «Наведение справок»…
Хотят зачитать ещё один том. Снова Филипчук.
Судья:
«Ещё один том потерпим».
Изъяты документы в связи с движением и оформлением сделки «Башнефти»: копии писем с приложениями, всё собрано и опечатано, констатирует Филипчук. Следователь Запродин (сначала думали, что ранее упомянутый Запрудный) осмотрел документы, изъятые из Минэнерго.
Снова зачитывает рабочую переписку с Минэнерго и Росимуществом по «Башнефти».
Улюкаева реально клонит в сон. Хотя и меньше, чем в прошлый раз.
Упомянули прямую переписку между Улюкаевым и главой Минэнерго. Но всё без деталей.
Пока подробности содержания упоминались в связи с утверждениями о необходимости постановления правительства, чтоб не дать приватизировать «Роснефти» «Башнефть», а также были зачитаны положительные рекомендации по этой приватизации.
В остальном кратко оглашают названия документов. Были перечислены документы, в которых указаны предложения Минэнерго по кандидатурам в совет директоров «Башнефти» и в ревизионную комиссию.
Письмо Улюкаева премьеру Медведеву по поводу отчуждения пакета акций «Башнефти» тоже упомянуто… но всё без подробностей. Сплошная переписка всяких фондов и ведомств с министрами…
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) упомянут.
Рекомендации «ВТБ Капитал» по возможности отчуждения пакета акций, письмо исполнительного директора Роснефти в адрес председателя правления ВТБ и ПАО «Сбербанк», письмо «Лукойл» в адрес исполнительного директора «ВТБ Капитал» о заинтересованности в участии в приватизации — вот такого порядка документы перечисляются.
Снова заявки от разных компаний называются. Были упомянуты письма о критериях отбора инвесторов, письмо Минэнерго в МЭР о допспособах продажи. «Татнефтегаз», «Атлант инвест» — тоже заявки посылали.
Это заявки, изъятые именно в «ВТБ Капитале».
Снова переписка: Пристанскова — с министерством земельно-имущественных отношений Башкирии, с МЭР, правительством и так далее.
Том закончился.
«В следующем заседании мы продолжим», — заверил Филипчук.
3 октября 10:30 — следующее заседание завтра.
Все расстроились, что завтра будет судебное заседание.
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Адвокат Бурковская: всё повторяется, потому что из разных ведомств одинаковые документы изымают. Читать осталось не очень много, заверила она.
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Спросили Бурковскую, кажется ли ей, что дело затягивают.
«Нет, не кажется», — считает она.
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На вопросы о злом умысле прокуроров адвокаты отвечают, что всё делается по правилам и так надо.
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