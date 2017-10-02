Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

11:07 В Замоскворецком суде Москвы состоится очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Заседание начнётся в 11:30 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию. Напомним, Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». 14 ноября 2016 года он был задержан с поличным. На предыдущем заседании суда 26 сентября обвинение закончило представление доказательств. Читайте также: Суд над Улюкаевым: трансляция ИА REGNUM c заседания 26 сентября [[[picture2]]]

11:09 В зал заседания пропустили журналистов, все рассаживаются. [[[picture3]]]

11:10 Пишущих корреспондентов ругают за то, что в прошлый раз кто-то из них сделал фотографии заседания, хотя это запрещено.

11:14 Это замечание в адрес пишущих журналистов сделала пресс-секретарь суда… И для них в этот раз не хватило мест.

11:19 К десятому заседанию представители СМИ более организованны и дисциплинированны — уже не толпятся. На этот раз меньше телеоператоров и фотокорреспондентов — интерес к делу бывшего федерального министра падает?

11:22 Офицер ФСИН грозно смотрит на журналистов.

11:24 Алексей Улюкаев зашёл в здание суда. [[[picture5]]]

11:27 Улюкаев в чёрном свитере на этот раз. Мрачный. [[[picture6]]] «Как у вас дела?» «Съёмка без коментариев!» — оборвал офицер ФСИН. «Всё хорошо», — ответил всё-таки Улюкаев.

11:29 Адвокат Квеидзе в зале. А вот и Каштанова подошла.

11:30 Гриднев и Бурковская на месте. Улюкаев повеселел от Бурковской, перешучивается с ней. В прошлый раз он подарил ей диск в подарок на день рождения. Пришли оба прокурора — Филипчук и Непорожный.

11:32 Из всех четырёх адвокатов — Гриднев самый суровый и сдержанный.

11:34 Гриднев — и самый активный. Бурковская и Каштанова говорят реже. Квеидзе обычно молчит…

11:35 Все ждут судью. Непорожный вышел из зала с телефоном. Пристав теперь внимательно следит за пишущими корреспондентами.

11:37 Сотрудник ФСИН бдит — серьёзно отнеслись к тому нарушению. В прошлый раз мало того, что засняли прокуроров, так ещё и том уголовного дела умудрились снять, говорят.

11:38 В зале жарко. Прокурор Непорожный попросил приоткрыть окно. Возник маленький конфликт — боятся журналисты, что продует. Шутят: «Это была инициатива прокуратуры, давайте рассмотрим её в суде» Прокуроры с каменными лицами отреагировали на шутку.

11:39 Уже все на месте. Кроме судьи.

11:41 Свидетелей в коридоре вроде бы пока никто не заметил. В прошлый раз (на заседании 26 сентября) никто из свидетелей не пришёл — поэтому зачитывали материалы дела.

11:44 Видимо, заседание перенесли неспроста с 10:00 на 11:30. Судья заметно задерживается.

11:45 Журналисты перешучиваются, придёт ли сегодня Игорь Сечин.

11:45 Прокуроры переговариваются друг с другом, мрачными не выглядят.

11:52 Судья пришла, начинается заседание. Извинилась за опоздание. Сторона обвинения представляет доказательства. Снова письменная сторона дела. Журналисты заныли, при том слишком громко — судья даже сделала замечание: «Тихо! Журналистов удалим из зала заседания».

11:53 Говорят, что по просьбе адвоката Квеидзе перед началом заседания Улюкаев подписал книгу стихов. Будто бы по просьбе некой девушки, кто такая — никто не знает.

11:54 После замечания судьи Ларисы Семёновой за журналистами следит офицер ФСИН.

11:54 Материалы тома 12 оглашаются прокурорами. Протокол выемки 6 декабря 2016 года. Сейчас выясним, что за выемка. Следователь Запрудный при понятых произвёл выемку. О чём конкретно речь — пока не ясно.

11:55 Изъят пакет документов: доверенность, акционерное соглашение, купля-продажа акций, выписки, доверенности, служебные записки, экспертные записки, письма с перечнем номером, которые приведены в протоколе.

11:57 Предсказуемо речь идёт о документах, связанных с покупкой акций ПАО «Башнефть», — связанные со сделкой экспертные заключения, служебные записки об установлении цены и так далее.

11:58 Зачитывает перечень документов прокурор Филипчук.

12:00 Документы были помещены в полимерный пакет, опечатаны — пока что всё указанное в рамках стандартной процедуры. Зачитываются протоколы осмотра документов.

12:00 Осмотр документов происходил в начале декабря 2016 года.

12:02 Данный осмотр, о котором сейчас говорит прокурор, — 6-го декабря конкретно.

12:09 Среди документов прокурор перечислил и копии письма Минэнерго, копии распоряжений правительства, копии двух пояснительных записок к проекту распоряжений и так далее…

12:10 Документы, изъятые в декабре прошлого года, рассматривались уже в мае 2017 года. Среди перечисленной официальной переписки указано много писем начальника одного из департаментов Росимущества Столярова, которого уже допрашивали в суде.

12:10 В прошлый раз Улюкаев на зачитывании письменной части дела чуть ли не засыпал. Теперь он выглядит бодрее.

12:12 Неоднократно упоминали и письма самого руководителя Росимущества — Дмитрия Пристанскова. Это переписка и с МЭР, и с главой ВТБ, и правительством Башкирии. Всё по вопросу приватизации пакета акций

12:14 Теперь пошли письма министра земельно-имущественных отношений Башкирии в Росимущество…

12:17 Прокурор Филипчук перечисляет документы очень быстро, но они не кончаются. Прокурор Непорожный, похоже, уже подустал и задумчиво смотрит на стол, сложа руки. Улюкаев внимательно слушает, как и адвокаты, разумеется.

12:20 … копии различных директив, письмо заместителя руководителя Казначейства на имя Столярова, копии письма исполнительного директора «ВТБ Капитал» в адрес Росимущества и так далее и тому подобное — такого рода документы фигурируют в протоколе.

12:21 В прошлый раз по итогам рассмотрения письменной части дела адвокаты заявили, что ничего нового для дела они от прокуроров не услышали. Есть подозрение, что если всё пойдёт тем же темпом, в этот раз всё будет аналогично.

12:24 Перечисляют письма Сечина президенту, копии резолюций, протокол совещаний МЭР…

12:26 С учётом предыдущего заседания 26 сентября получается, что общим счётом перечисление документов уже длится около двух с половиной часов.

12:26 При перечислении очередного протокола адвокаты попросили указать, о каких конкретно страницах идёт речь. Бдят.

12:28 Теперь речь пошла о документах, непосредственно связанных с отчуждением пакета акций — информация о денежных перечислениях ПАО «Башнефть», поступления средств в бюджет Башкирии и тому подобное. И снова переписка с Росимуществом, МЭР, руководством ПАО «Башнефть» и «ВТБ Капитал»…

12:31 Подробная переписка главы Росимущества Пристанскова с инстанциями Башкирии тоже есть в перечне.

12:32 Одни и те же документы перечисляются прокурором по кругу…

12:34 Список документов — соответственно, в порядке перечисления процедуры выемки, затем осмотра, теперь — указываются с указанием страницы каждого из документа по случаю их приобщения к делу… Непорожный что-то записывает и подчёркивает у себя в блокноте. Или просто рисует от скуки…

12:34 Некоторые адвокаты поглядывают в телефон. Сам Улюкаев сокрушённо уткнулся в стол, подпирая голову рукой.

12:38 Список бесконечен: доверенность на договор купли-продажи акций, письма Пристанскова, проекты распоряжений правительства РФ… и всё это с дотошным указанием листов каждого документа.

12:39 «Подождите, какой лист вы указали?» — спрашивает судья. Она заметила, что какая-то страница была указана два раза — похоже, какая-то неточность. Удивительная выносливость…

12:40 И внимательность судьи. После небольшой паузы, которая произошла из-за того, что Филипчук после вопроса потерял страницу, монотонное перечисление страниц началось снова. Филипчук на удивление долго занимается перечислением. В прошлый раз эстафету уже принимал Непорожный.

12:41 Журналисты такие заседания ненавидят… Скучно… не то что когда приходят свидетели.

12:42 Все так надеялись уже на Сечина… К десятому-то… Но не тут-то было…

12:43 Тааак… Журналиста «Газеты.ру» выгоняют из зала. Обвиняют в том, что он будто бы пытался произвести съёмку на телефон. Тот отнекивается: не снимал! Начал спорить с приставом-офицером.

12:45 Судья непреклонна: «Исполнять обязательно для всех! Выйдите из зала». Это тот журналист, к которому сегодня с подозрением отнеслась пресс-секретарь суда — ведь именно корреспондент «Газеты» сделал фотографии прокуроров и тома в прошлый раз.

12:48 Журналист, которого выгнали, пытался парировать: «На каком основании?» После этой громкой реплики журналиста вмешалась судья и вынесла «вердикт» представителю СМИ.

12:50 «С 12-м томом всё», — торжественно объявил Филипчук. И пошёл за 13-м томом… Продолжается перечисление документов, приложенных к протоколу осмотра…

12:53 Письма между департаментами Минэерго и МЭР, письма и резолюции главы МЭР, выписки из распоряжений правительства, даты в период августа, сентября, октября 2016 года… Адвокатам, наверное, особенно тяжко — они иногда уточняют, о каких страницах тома идёт речь.

12:55 Оказалось, что Улюкаев поставил подпись-автограф на своей книге по просьбе одной из журналисток до начала сегодняшнего заседания.

12:59 Офицер ФСИН на минуту выходил из зала. Но после изгнания одного никто не рискнул воспользоваться открывшейся возможностью что-нибудь сфотографировать.

12:59 Обнаружилось, что чья-то кожаная сумка лежит под лавкой около входа в зал…

13:01 «И остаётесь за дверью», — указали журналисту. Это ещё один журналист «Газеты.ру». Не везёт им сегодня… А тем временем зачитывание писем продолжается… от Роснефти в Росимущество, заявки на приобретение акций ПАО «Башнефть» — и так далее и тому подобное.

13:07 Дополнение к истории с кожаной сумкой, обнаруженной под лавкой… Офицер ФСИН вышел на минуту по сообщению по рации. Вернувшись, объявил, что обнаружена сумкой под лавкой у входа. Выяснилось, что она принадлежит журналисту «Газеты.ру». Пристав счёл это достаточным основанием, чтобы выгнать его из зала. Таким образом, издание «потеряло» в ходе заседания двоих сотрудников.

13:08 Заседание продолжается. Листы 126—130, 131—135… перечисляются внутренние и межведомственные таблицы разногласий, выписки распоряжений правительства.

13:11 Судя по всему, журналисты «Газеты.ру» будут настаивать на том, что один из них «просто» поднял телефон, и этот жест пристав трактовал как попытку сделать фотографию. Со вторым журналистом вышло забавно — выгнали всё-таки за сумку или он под раздачу заодно попал после своего коллеги?

13:11 Документы по приватизации «Башнефти» прокурор Филипчук читает уже полтора часа. В этот раз читает бодрее и громче, иногда даже деловито ставит акцент на страницах тома. Совсем не устал.

13:13 Новый протокол: выемка документов «ВТБ Капитал», связанных с оплатой агентского договора. Производил следователь Шевченко.

13:15 Данная выемка произошла 23 ноября 2016 года. В числе документов — письма Минэка, министерства земельно-имущественных отношений Башкирии, Росимущества и так далее. Эстафету принял прокурор Непорожный.

13:15 А читает он гораздо менее выразительно… Неужели будет ещё скучнее?

13:16 Упомянул агентский договор между Росимуществом и ВТБ от 12 (вроде бы) июля. Продолжает зачитывать, иными словами, тот же самый протокол.

13:20 В зале довольно жарко. Окна закрыты, чтобы никого не продуло. При этом журналисты притащили куртки с собой… Неделю назад было холодно: отопление в Москве тогда ещё не дали.

13:21 В выемке были письма «Лукойла», Независимой нефтегазовой компании, «Роснефти», Антипинского НПЗ и ряда других предприятий. Видимо, в связи с возможностью подачи заявок на приватизацию.

13:23 Среди перечисленных писем упомянуты документы от Ольги Тарасенко (начальника одного из департаментов МЭР), которая обращалась в МЭР — ранее она уже допрашивалась судом.

13:26 Уже идут акты приёма-передачи в ходе продажи пакета государства «Роснефти». Среди прочего было упомянуто обращение главы Башкирии Рустэма Хамитова президенту РФ. Непорожный положил 13 том и взял 14 том.

13:26 Адвокаты спросили, какой номер тома — уже сами забыли.

13:27 Непорожный от усталости уже слегка заговаривается.

13:28 Снова переписка ВТБ с Тарасенко упоминается. Дежурные документы по процедуре.

13:28 Прокурор Филипчук протирает глаза. Офицер ФСИН снова зачем-то вышел…

13:29 Видать, тоже устал. Пристав его заменил, чтобы следить за журналистами.

13:32 Перечисляют заявки о заинтересованности на приобретение пакетов акций. Те же самые компании — «Лукойл», «Русснефть», РФПИ и прочие.

13:32 Улюкаев сидит с закрытыми глазами

13:36 Перечисляют документы, описывающие обстоятельства принятия заявки «Роснефти»: обмен письмами между гендиректором «ВТБ Капитал» Алексеем Яковицким и Тарасенко, а также чиновниками Башкирии.

13:44 В переписке Яковицкого с Тарасенко и руководством Росимущества содержалась информация о том, что «Роснефть» подала единственную обязательную заявку, а также положительные рекомендации на сделку по приватизации именно с ней.

13:44 Том 14 подошёл к концу. Прокурор открывает новый том… один журналист не выдержал и попросил судью выпустить его.

13:45 Выемка в компании «Лукойл» следователем Шевченко. Приводятся копии переписки, справки и так далее. 10 января 2017 осмотрены.

13:47 Переписка с «ВТБ Капитал» по поводу продажи, заявка о заинтересованности перечисляется. Сами документы, соответственно, относятся к лету 2016 года. Выемка из Федерального агентства по управлению госимуществом — снова Шевченко этим занимался.

13:47 Переписка с сотрудниками МЭР, письма, в том числе от Улюкаева, документы фигурируют.

13:54 Копия указаний Улюкаева была именно там — в этих документах. Непорожный зачитывает уже менее дотошно, чем Филипчук. Справки об оперативно-разыскных мероприятий, протоколы выемки упоминаются — из Сбербанка и «ВТБ Капитал», которые были произведены в январе.

13:54 Как же здесь душно! Уже голова трещит…

13:56 «Установление ограничений для покупки возможно только на основании отдельного постановления правительства», — из письма Алексея Улюкаева премьеру Дмитрию Медведеву

13:58 Перечисляется переписка — премьер-министру, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, президенту Владимиру Путину

13:59 Непорожный в подробности ударился только в связи с отрывком про постановление правительства (выше). Был документ некий — «Наведение справок»…

14:00 Хотят зачитать ещё один том. Снова Филипчук. Судья: «Ещё один том потерпим».

14:01 Изъяты документы в связи с движением и оформлением сделки «Башнефти»: копии писем с приложениями, всё собрано и опечатано, констатирует Филипчук. Следователь Запродин (сначала думали, что ранее упомянутый Запрудный) осмотрел документы, изъятые из Минэнерго.

14:02 Снова зачитывает рабочую переписку с Минэнерго и Росимуществом по «Башнефти».

14:05 Улюкаева реально клонит в сон. Хотя и меньше, чем в прошлый раз.

14:06 Упомянули прямую переписку между Улюкаевым и главой Минэнерго. Но всё без деталей. Пока подробности содержания упоминались в связи с утверждениями о необходимости постановления правительства, чтоб не дать приватизировать «Роснефти» «Башнефть», а также были зачитаны положительные рекомендации по этой приватизации.

14:07 В остальном кратко оглашают названия документов. Были перечислены документы, в которых указаны предложения Минэнерго по кандидатурам в совет директоров «Башнефти» и в ревизионную комиссию.

14:09 Письмо Улюкаева премьеру Медведеву по поводу отчуждения пакета акций «Башнефти» тоже упомянуто… но всё без подробностей. Сплошная переписка всяких фондов и ведомств с министрами…

14:09 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) упомянут.

14:12 Рекомендации «ВТБ Капитал» по возможности отчуждения пакета акций, письмо исполнительного директора Роснефти в адрес председателя правления ВТБ и ПАО «Сбербанк», письмо «Лукойл» в адрес исполнительного директора «ВТБ Капитал» о заинтересованности в участии в приватизации — вот такого порядка документы перечисляются.

14:13 Снова заявки от разных компаний называются. Были упомянуты письма о критериях отбора инвесторов, письмо Минэнерго в МЭР о допспособах продажи. «Татнефтегаз», «Атлант инвест» — тоже заявки посылали.

14:16 Это заявки, изъятые именно в «ВТБ Капитале».

14:19 Снова переписка: Пристанскова — с министерством земельно-имущественных отношений Башкирии, с МЭР, правительством и так далее. Том закончился.

14:20 «В следующем заседании мы продолжим», — заверил Филипчук.

14:21 3 октября 10:30 — следующее заседание завтра. Все расстроились, что завтра будет судебное заседание. [[[picture7]]] Адвокат Бурковская: всё повторяется, потому что из разных ведомств одинаковые документы изымают. Читать осталось не очень много, заверила она. [[[picture9]]]

14:23 Спросили Бурковскую, кажется ли ей, что дело затягивают. «Нет, не кажется», — считает она. [[[picture8]]]