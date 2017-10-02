Санкт-Петербург, 2 октября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга считает, что Сампсониевский собор был передан церкви в отсутствие предусмотренных законом условий. Проверка КСП нашла нарушения при передаче музейных ценностей Сампсониевского собора. Они оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи собора, ранее входившего в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Об этом сообщает сегодня, 2 октября, «Коммерсантъ».

Сампсониевский собор

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник направил запрос в КСП и другие контрольные ведомства с просьбой проверить законность передачи Самсониевского собора в распоряжение РПЦ. Собор был передан церкви в январе 2017 года.

«Контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ. Будем настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году», — сообщил Резник 2 октября на своей странице в Facebook.

В ответе КСП на запрос депутата сообщается, что при передаче Сампсониевского собора были нарушены требования закона. Например, в постановлении городского правительства о передаче собора говорится, что оно вступает в силу только после того, как между Смольным и Санкт-Петербургской епархией РПЦ будет заключен утвержденный Министерством культуры договор на музейные предметы, находящиеся в соборе. При этом в КСП установили, что договор на музейные ценности Смольный заключил не с епархией, а с приходом Сампсониевского собора.

«Приход и епархия — самостоятельные юридические лица, которые не отвечают по обязательствам друг друга, указывают в КСП. Более того, как говорится в письме, договор на музейные ценности не был утвержден Минкультом. Несмотря на это, собор был изъят из управления ГМП «Исаакиевский собор» и передан церкви», — сообщает «Коммерсантъ».

Однако полную проверку правомерности передачи Сампсониевского собора в распоряжение РПЦ контрольно-счетная палата сможет провести только в 2018 году. Проверить правомочность передачи музейных ценностей, находящихся в федеральной собственности, КСП может только совместно со Счетной палатой РФ.

При этом, как отмечает источник, в Смольном отвергли претензии к процедуре передачи Сампсониевского собора. Как заявил вице-губернатор Михаил Мокрецов, приход является «каноническим подразделением» епархии в соответствии со своим уставом, поэтому нарушений при передаче музейных ценностей не усматривается. В ответ на это Максим Резник попросил прокуратуру проверить законность такой позиции Смольного.

«Правительство Петербурга ставит Устав РПЦ выше (!!!) Гражданского кодекса РФ. Нет слов. Об этом обращение генпрокурору нашего светского государства. Текст выложу позже», — пообещал парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) подтвердил факт незаконной перепланировки в «Юбилейном домике», входящем в комплекс объекта культурного наследия федерального значения Сампсониевский собор.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский в середине августа 2017 года попросил главу КГИОП Сергея Макарова проверить, что происходит внутри комплекса Сампсониевского собора.

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Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1980-х годов находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

В 1930-х годах Сампсониевский собор был закрыт, здание использовалось как магазин, склад и в других целях. Храм пострадал в годы блокады. В 1984 году Сампсониевский собор собор вошел в состав ГМП «Исаакиевский собор». В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. 5 февраля 2017 года храм полностью передан в пользование РПЦ. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.