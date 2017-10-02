Москва, 2 октября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Алгоритм персональных рекомендаций, основанный на искусственном интеллекте, запущен в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал «Вести».

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Как отмечает издание, система персональных рекомендаций основана на работе нейросети, которая ищет и рекомендует пользователям интересный контент.

При этом пользователи будут в своей ленте видеть посты авторов и сообществ, на которые они не подписаны, но которые могут быть им интересны.

Отмечается, что нововведение доступно в обновлённом мобильном приложении «ВКонтакте». Также в новой версии боковое меню переместилось в нижнюю часть экрана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатное прослушивание музыки в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 октября ограничили одним часом в сутки. Чтобы снят лимит, необходимо оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей.