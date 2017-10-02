Лас-Вегас, США, 2 октября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Полиция Лас-Вегаса 2 октября сообщила о стрельбе в районе гостиничного развлекательного комплекса Mandalay Bay Casino в центре города.

Лас-Вегас

«Мы расследуем сообщения о стрелке возле казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», — написано в официальном Twitter ведомства.

Стрельба началась во время фестиваля кантри Route 91, который расположился в южном конце улицы Лас-Вегас-стрип.

Как сообщают очевидцы, стрельба была интенсивной. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях, видны окровавленные люди.

Официальных данных о пострадавших или погибших нет, однако по данным местных СМИ пострадало не менее двадцати человек.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на стадионе в городе Александрия (штат Вирджиния) были ранены пять человек, среди них — конгрессмен Стив Скелиз. Преступник также получил ранения и был задержан полицией. Позже стало известно, что он скончался.