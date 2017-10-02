Москва, 2 октября, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Составлен ТОП-5 кроссоверов стоимостью до 500 тыс. рублей, представленных на российском вторичном рынке, рейтинг 2 октября опубликовало издание «Автоновости дня».

Toyota RAV4

В список попали автомобили, чей возраст не превышает 10 лет, первое место досталось Toyota RAV4, эксперты отмечают, что этот автомобиль отличается высокой надежностью и не теряет в цене так быстро, как другие подобные машины.

На втором месте расположился Suzuki Grand Vitara, на котором установлен 140-сильный двигатель объемом 2 л. Автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.

Третью строчку рейтинга заняла вторая версия модели Land Rover Freelander. Его силовая установка — 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель. По мнению специалистов этот автомобиль предоставляет владельцу повышенный уровень комфорта и надежность.

На четвертой позиции — Hyundai Santa Fe второго поколения. На этом кроссовере установлен двигатель объемом 2,7 л и мощностью 189 л.с. Отмечается, что машина также обладает повышенной надежностью и недорога в обслуживании.

На пятой строчке расположился Mitsubishi Outlander 2, под капотом этого авто зачастую установлен 3-литровый бензиновый мотор 6B31 мощностью 220 л.с.

Напомним, в сентябре 2017 года экспертами был составлен рейтинг кроссоверов авторынка Москвы, первое место досталось Volkswagen Tiguan, второе — Hyundai Creta и третье — Nissan X-Trail.