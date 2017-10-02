Москва, 2 октября, 2017, 09:29 — ИА Регнум. В России провалились продажи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом сообщает портал AKKet.

IPhone 8 Plus

По данным интернет-издания, спустя три дня после начала продаж новых смартфонов от Apple эти мобильные устройства можно легко купить в онлайн-магазине Apple Store Online с минимальным временем ожидания.

Причём это касается всех расцветок гаджетов и всех модификаций — с 64 ГБ и 256 ГБ постоянной флеш-памяти. Компания обещает доставить устройства за 1−3 рабочих дня, то есть очень быстро.

Для сравнения приводятся данные о продажах iPhone 7 и iPhone 7 Plus год назад. Тогда уже спустя несколько часов после старта продаж оба флагмана оказались в дефиците. Сроки их доставки составляли от трёх недель до двух месяцев.

Также отмечается, что продавцы вынуждены снижать цены на новые устройства Apple. Так цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus уже снизились на 6−7 тыс. рублей, и ожидается их дальнейшее падение.

Отмечается, что во всём остальном мире наблюдается аналогичная ситуация.

Напомним, новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X были представлены на презентации Apple 12 сентября. В России продажа этих мобильных устройств стартовала 29 сентября.