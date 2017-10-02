Барселона, Испания, 2 октября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Каталонии более 90% жителей проголосовали за независимость региона от Испании. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул.

Демонстрация

«90% проголосовавших сказали «да» независимости Каталонии», — отметил он.

Представитель женералитета пояснил, что всего в плебисците поучаствовали 2,3 млн человек, из них 2,02 млн поддержали отделение Каталонии.

По его словам, 176,6 тыс. человек (7,8%) высказались против отделения, 45,6 тыс. человек (2%) опустили в ящики пустые бюллетени, еще 20,1 тыс. бюллетеней (0,89%) были признаны недействительными.

При этом Турул отметил, что это предварительные данные, поскольку не подсчитаны еще порядка 50 тыс. голосов.

Напомним, что всего в Каталонии около 5,3 млн человек, обладающих избирательным правом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 г. жители Каталонии могли проголосовать «за» или «против» провозглашения независимости региона от Испании. Официальный Мадрид, который считает референдум незаконным, направил в регион усиленные отряды Национальной полиции и Гражданской гвардии.

По последним данным, в ходе стычек сторонников референдума с полицией получили травмы более 840 человек.

Референдум завершился в Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Читайте также: Пучдемон: Жители Каталонии добились права на суверенитет

Читайте также: Столкновения в Каталонии: число пострадавших превысило 840 человек