Ростов-на-Дону, 2 октября, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Несмотря на все недостатки и фундаментальные изъяны, советский коммунизм содержал в себе образ будущего, отличный от того, что предлагала вся остальная часть человечества. Именно этот образ надо восстановить в правах, очистив от всех ошибок, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью ИА «Красная Весна» на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», которая прошла 30 сентября в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM Сергей Кургинян. Конференция «Октябрьская революция мифы и реальность» . 30.09.2017

«Если бы коммунизм был так хорош, как описывают его апологеты, то он бы не рухнул. Значит, там были какие-то ошибки, какие-то крупные недочеты, но у человечества был образ будущего, совсем не похожего на сегодняшний день: нового человека, новые перспективы человека. Сегодня образа будущего нет вообще», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, этим лишь только рухнувший советский проект и его идеология не ограничиваются.

«Были сотни миллионов людей, которые для всего остального мира жили совершенно по-другому… Люди видели другой, альтернативный образ жизни, другое представление о человеке… И вот это коммунизм содержал в себе на уровне большого огня, который полыхал на большой части планеты», — заявил политолог.

По его мнению, отсутствие в современном мире подлинного образа будущего, которое не отождествлялось бы с более сытной версией настоящего, может привести к тому, что человечество перестанет существовать, поскольку оно так долго жить не может. Он полагает, что бесконечная погоня за материальными благами может обернуться большой войной.

В то же время политолог убежден, что необходимо избегать двух крайностей, когда, с одной стороны, в адрес коммунизма льются сплошные проклятия, а с другой стороны — догматическое восхваление всего, что с ним связано, без какой-либо гибкости.

«В этом смысле хоронить коммунизм как представление о новом человеке, каких-то новых представлениях о человеке и так далее — это очень глупо. Это значит с водой выплескивать и ребенка. Это так же глупо, как каждое слово Маркса и так далее… на граните золотыми буквами, и чтобы ни-ни. Вот эти две крайности… нужно избежать. Если это называется «красный реванш», ну пусть это называется «красный реванш», мне все равно», — закончил мысль политолог.

Целью данной конференции является развенчание мифов о геноциде большевиками казачества, о независимости Украинской Народной Республики, которую якобы оккупировали русские большевики. Кроме того, обсуждались вопросы о том, были ли преобразования в России после Февральской революции 1917 года позитивными или же негативными, а также о природе красного террора как ответа на террор белый.

Мероприятие организовано общественно-политическим движением «Суть времени» к 100-летию Великой Октябрьской революции в России. Мероприятие в Ростове-на-Дону стало уже четвертым по счету в рамках серии юбилейных конференций.