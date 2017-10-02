Пекин, 2 октября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Китай. Визит американского лидера состоится в ноябре и станет первым официальным визитом Дональда Трампа в Китай с момента вступления в должность главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Предстоящий визит президента США является ключевым событием для развития двусторонних отношений между нашими странами. Китай придает большое значение предстоящему визиту Дональда Трампа», — отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Пекин и Вашингтон должны реализовывать консенсус, достигнутый путем длительных переговоров, а также сосредоточится на сотрудничестве, уважать друг друга и наметить новый вектор развития двустороннего сотрудничества, пишет «Жэньминь жибао».

Председатель КНР призвал стороны разрешить возникающие разногласия путем диалога и политических консультаций. За последние три месяца Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели три раунда телефонных переговоров, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ряду ключевых региональных и международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, визит госсекретарь США Рекса Тиллерсона в Китай 30 сентября стал подготовкой к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа.