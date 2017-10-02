Си Цзиньпин: КНР придает большое значение визиту президента США
Пекин, 2 октября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Китай. Визит американского лидера состоится в ноябре и станет первым официальным визитом Дональда Трампа в Китай с момента вступления в должность главы государства.
«Предстоящий визит президента США является ключевым событием для развития двусторонних отношений между нашими странами. Китай придает большое значение предстоящему визиту Дональда Трампа», — отметил китайский лидер.
По словам Си Цзиньпина, Пекин и Вашингтон должны реализовывать консенсус, достигнутый путем длительных переговоров, а также сосредоточится на сотрудничестве, уважать друг друга и наметить новый вектор развития двустороннего сотрудничества, пишет «Жэньминь жибао».
Председатель КНР призвал стороны разрешить возникающие разногласия путем диалога и политических консультаций. За последние три месяца Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели три раунда телефонных переговоров, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ряду ключевых региональных и международных вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, визит госсекретарь США Рекса Тиллерсона в Китай 30 сентября стал подготовкой к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа.