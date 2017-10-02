Вашингтон, 2 октября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Астероид, получивший название 2012 ТС4, вдвое больше челябинского метеорита и при падении на Землю вызовет катастрофу, передает 2 октября издание Life со ссылкой на доклад NASA.

ЕКА Астероид

На данный момент известна дата максимального сближения 2012 ТС4 с Землей — 12 октября. При этом точное расстояние, на котором пройдет космическое тело от нашей планеты, исследователи не указывают. Специалисты NASA и Европейского космического агентства уверены, что шансы столкновения астероида с Землей практически нулевые.

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Ранее уральские ученые сообщили, что минимальное расстояние до Земли при пролете 12 октября составит 44,9 тыс. километров — это примерно в 10 раз меньше расстояния Луны от Земли.

«Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли», — говорится в сообщении кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета.

Напомним, диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров. Он был вдвое меньше нынешнего астероида, и сильно сгорел в атмосфере. Однако в результате падения пострадали почти 1,5 тыс. человек и было повреждено порядка 7 тыс. зданий в городе.