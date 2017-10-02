Москва, 2 октября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Новый посол США в России Джон Хантсман прибыл вместе со своей супругой в Москву, об этом 2 октября написала пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон на своей странице в Twitter.

Джон Хантсман

«Добро пожаловать в Россию, посол и миссис Хантсман», — написала Олсон.

Напомним, 28 сентября сенат США утвердил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность американского посла в России. На своем посту он сменил Джона Теффта, проработавшего в Москве три года.

Сам Хантсман считает честью служить в «великой стране в качестве посла» и с «нетерпением» ожидал возможности присоединиться к команде американской дипмиссии в Москве.

Читайте также: Хантсман считает честью службу в России на посту посла США

С новым назначением Хантсмана поздравил посол России в США Анатолий Антонов, пожелав ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений.

Читайте также: Антонов поздравил нового посла США в РФ с назначением