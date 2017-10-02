Ницца, Франция, 2 октября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Марселя» одержал волевую победу в гостях над «Ниццей» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

«Ницца» забила два быстрых гола. На четвёртой минуте отличился нападающий Марио Балотелли. На 16-й минуте полузащитник Жан-Мишель Сери удвоил преимущество своего клуба.

Однако ещё до перерыва футболисты «Марселя» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Полузащитник гостей Лукас Окампос сделал дубль, забив на 26-й и 44-й минутах. Кроме того, гол в свои ворота забил игрок «Ниццы» Пьер Ле-Мелу.

После перерыва «Марсель» сумел закрепить преимущество. Четвёртый гол в ворота соперников забил полузащитник гостей Луис Густаво на 48-й минуте.

Шанс сократить отставание в счёте футболисты «Ниццы» имели в концовке встречи. Однако форвард Ассан Плеа не реализовал пенальти.

Стоит отметить, что большую часть второго тайма «Марсель» играл в меньшинстве после удаления Луиса Густаво.

«Марсель» набрал 16 очков и идёт на третьем месте в турнирной таблице. На счету «Ницца» 10 очков и 10-е место.