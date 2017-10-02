Москва, 2 октября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Бесплатное прослушивание музыки в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 октября ограничили одним часом в сутки, сообщает портал vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group.

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Сообщается, что теперь в официальных приложениях соцсетей можно слушать музыку в фоновом режиме до 60 мин в сутки. Чтобы снят лимит, необходимо оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей.

Нововведение связано с ранее заключенными с правообладателями договоренностями. Среди них — Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.

Со временем ограничение сократится до 30 минут в сутки, но конкретных сроков в UMA не называют. Сообщается, что в веб-версии социальных сетей данное нововведение не распространяется.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников уточнил, что ограничение будет вводиться для всех пользователей постепенно. В первую очередь оно коснется пользователей операционной системы iOS.

Ограничение в прослушивании музыки коснется также отдельного приложения BOOM.

Напомним, «ВКонтакте» и «Одноклассники» добавили платную подписку на музыку в свои мобильные приложения в апреле 2017 года. Подписка даёт возможность прослушивать музыку в режиме офлайн и без рекламы.