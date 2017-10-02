Вашингтон, 2 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Компания Facebook предоставит 2 октября в Конгресс США сведения о 3 тыс. рекламных объявлений политического характера, которые, как предполагается, были предметом «российского вмешательства» в американские выборы, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Здание Конгресса США

Одна часть рекламных сообщений будет направлена в комитеты по разведке сената и палаты представителей, вторая — в юридический комитет сената.

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В Facebook уточнили, что конгрессмены получат все найденные объявления, созданные с использованием российских аккаунтов. В примечаниях к ним будут указаны даты, адресаты и стоимость каждого сообщения.

Напомним, 21 сентября основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сотрудничает с правительством США в расследовании дела о «российском вмешательстве».

В ходе диалога с Конгрессом представители социальной сети намеревались передать объявления, которые использовались «для подрыва демократии».