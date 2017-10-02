Ханты-Мансийск, 2 октября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Югре госпитализировано два школьника, отравившиеся препаратом «Феназепам». Ведется доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

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ЧП случилось в поселке Пионерский Советского района. Пострадали двое несовершеннолетних 2005 и 2004 годов рождения. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

На данный момент установлено, что 12-летняя девочка нашла дома таблетки «Феназепам». Принесла препарат в школу, где употребила их сама и дала девяти одноклассникам как витамины. Двое школьников госпитализированы, остальные дети после осмотра врачами отпущены домой под наблюдение родителей.

Отметим, что транквилизатор «Феназепам» обладает противосудорожным и снотворным действием. Широко используется врачами против бессонницы.

Добавим, что и ранее случались отравления феназепамом, который дети находили в свободном доступе. В ноябре 2016 года в детском саду Воронежа ребенок нашел на территории во время прогулки упаковку этого психотропного препарата, передаёт агентство «Тема Воронеж». Ребёнку промыли желудок. Опасность миновала. Аналогичная находка на территории детского сада в Омске привела к отравлению девочки из подготовительной группы в апреле 2016 года, сообщает УМВД по Омской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Татарии две воспитанницы детского сада отравились таблетками феназипама, найденными на улице во время прогулки. Инцидент произошел 14 марта 2017 года. Девочки были госпитализированы.

Также в ноябре 2016 оренбургские школьники ради интереса употребили феназепам, сообщает пресс-служба регионального УМВД. К счастью, дети остались живы.