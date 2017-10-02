Урумчи, Китай, 2 октября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) опубликовал заявление, согласно которому до конца 2017 года на развитие инфраструктуры Синьцзян-Уйгурского автономного района и улучшение условий жизни местного населения будет выделено $150 млн.

Урумчи. Синьцзян-Уйгурский автономный район

Банк профинансирует инфраструктурный проект в автономной префектуре Чанцзи-Хуэй вблизи столицы Синьцзяна Урумчи, которая стремительно урбанизируется, однако испытывает недостаток в финансировании инфраструктурных проектов, пишет «Синьхуа».

В уездах Хутуби и Цихай, а также городе Фукан будут построены новые дороги, а также модернизированы инженерные сети. Это поможет местным органам власти организовать водоснабжение удаленных населенных пунктов, а также решит проблему утилизации твердых отходов, что положительно скажется на экологической обстановке в регионе.

Общая стоимость инфраструктурного проекта оценивается в $255,42 млн, $150 млн из которых выделит АБР, остальные средства будут выделены из местного бюджета. Ожидается, что проект будет завершен уже к первому кварталу 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Азиатский банк развития опубликовал доклад «Прогноз развития Азии».