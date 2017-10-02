Якутск, 2 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Авария на Якутской ГРЭС, лишившая жителей Якутска света, газа и водоснабжения, а жителей близлежащих районов — электричества, стала поводом для бурного обсуждения ЧП в соцсетях. Многие считают, что республика и её столица оказались не готовы к такому ЧП, и с ужасом думают о том, как развивались бы события в аналогичной ситуации, если бы она случилась холодной якутской зимой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подводя итоги дня, когда случился блэкаут, жители Якутска также жалуются на то, что в трудные часы коммунального ЧП многие магазины не работали, и даже купить воду и свечи оказалось сложной задачей. Горожане вспоминают аналогичное отключение в декабре 2002 года и напоминают руководству региона: вместо аварийной ГРЭС уже должна была работать строящаяся на замену ей ГРЭС-2, но что-то пошло не так.

«Ничего себе «хлопок»!!! Это был конкретный взрыв и открытый огонь! Я видела сама», «Магазины закрыты, еле нашла 1,5-литровую воду, молодцы продавцы, со светом от телефона стояли работали. А свечей не нашла нигде. Это кошмар», «Не паникуйте. Давайте просто помолимся», «Зачем нам террористы? Сами справимся», «Всё в этой деревне не слава богу», «200 человек застряли в лифтах!», «Паника была немного: за 2 часа скупили свечки, тушёнку, хлеб, спички, бензин и так далее», «Зато Крым наш!», «Ужасно, ребят», «Апокалипсис», «Город к ЧС не готов», «Как же так? Сезон только начался», — комментировали ЧП якутяне в соцсетях.

Глава республики Егор Борисов видит эту ситуацию намного радужнее, чем сами испугавшиеся не на шутку якутяне.

«Вчерашняя авария, как ни странно, дала ответы на многие вопросы. Во-первых, она еще раз наглядно показала, что мы абсолютно своевременно поставили перед федеральным центром проблему укрепления энергетических мощностей центрального энергорайона республики. Старая ГРЭС была возведена в 60-х годах прошлого века на основе экспериментальных газовых турбин, эта станция всегда несла в себе много рисков. Поэтому президент России непосредственно своим поручением поддержал строительство ЯГРЭС-2. За короткое время огромный объект, жизненно необходимый для обеспечения безопасности якутян, появился у нас. Вчера, в том числе благодаря запуску установок новой станции, удалось достаточно быстро восстановить энергоснабжение на большей части оставшейся без света территории. В течение 2−4 часов, в зависимости от района, подали электроэнергию. Надеюсь, с запуском ЯГРЭС-2 в режим постоянной эксплуатации вероятность сбоев будет предельно минимизирована», — выразил надежду глава республики.

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Он также поблагодарил все службы за оперативные и слаженные действия, а жителей Якутска — за то, что не поддались панике, проявили терпение и готовность прийти на помощь ближнему.

В причинах аварии разбирается специальная комиссия, также пояснил Борисов, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшему во время ЧП рабочему.

Комментируя заявления главы региона, многие якутяне не были согласны с тем, что действия служб, которые должны были устранять аварию, были оперативны. Люди констатировали совершенную неготовность республики к такой аварии, и в том числе винят в том, что столь масштабное ЧП длилось, по их мнению, слишком долго, руководство Якутии и её столицы.

«Удивляет, что обратился к якутянам через Инстаграмм. Маразмом попахивает, если откровенно», «Можно было просто пару слов сказать: бардак в республике», «Что есть, то есть, но об оперативности он явно лукавит», «Как обычно, бла-бла-бла!», «Ну, Борисов, пиши царю, что уходишь», «Хватит пиариться!!! Когда в отставку уйдете?», «Да, авария дала ответы на многие вопросы, включая этот: когда вас отправят в отставку?», «Вчерашняя авария на ЯГРЭС дала не только ответы, но еще больше вопросов», — пишут недовольные жители республики, комментируя заявление главы региона.

Досталось и мэру Якустка: «Айсена Николаева — в отставку», «Зато все лето пели и плясали! Почему хотя бы на квартальные котельные дизеля не закупить, чтоб насосы работали. А если есть, то почему не используют? Или всё сломанное стоит? Айсена Николаева в отставку с уголовным делом в придачу!».

Якутяне недовольны в первую очередь тем, что ГРЭС-2, которую должны были достроить в 2015 году, до сих пор не введена в эксплуатацию, и винят в этом руководство города и республики.

«Ага, всё прекрасно, но зимой за пару часов все бы замерзло, и прощай город», «А если в минус 45 бы турбина сгорела, представьте — город замёрз бы. Пусть Борисов и Николаев идут в отставку. Как можно им доверять?», «Эти газовые турбины, полагаю, износились прилично… Надо запускать ГРЭС-2!», «На один вопрос ответа нет. Почему ГРЭС-2 не была запущена в срок?», «В продвинутом регионе такую ГРЭС-2 за пару лет бы построили, запустили и забыли на 50 лет, а у нас столько миллиардов ушло в другие страны, и всем всё равно», «Что-то странное творится — ведь ее должны были запустить этой осенью на полную мощность, и?», «Позор властям. Как такое можно допустить?» — возмущаются жители республики.

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Они уверены, что, если бы аналогичное ЧП произошло зимой, всё закончилось бы для Якутска и его населения далеко не так хорошо: «Случись это в — 50, за четыре часа все замёрзнет», «Готовность к ЧС — 0», «Одно утешает. Не в минус 50 зимой», «Хорошо, что не декабрь был на дворе», «А если зимой так, то что?», «Если бы подобная авария случилась зимой, при минус 50 градусах, последствия её представить было бы сложно — замерзшие теплосети, рвущиеся радиаторы, течь под домами и наледь — натуральный апокалипсис был бы тогда! Эвакуация части населения из замерзающих домов, социальных объектов. Бр-р-р-р-р…», «Если бы это случилось в январе, то город замерз бы, и тогда произошла бы катастрофа регионального масштаба», «-45−50 градусов: за минут 30, наверное, все трубы схватило бы холодной водой; стало бы больше ДТП из-за отключения светофоров (туман); квартиры бы быстро остыли; началось бы большая паника», «А если бы было минус 45, то полгорода замерзло бы с такой оперативностью в 4−5 часов. Власти должны что-то делать, чтобы такая ситуация не повторилась и об этом сказать народу, что конкретно делается, народ ждёт», «Хорошо хоть не зимой. Теперь люди будут знать, что может быть, если рванёт при минус 50. Надо быть готовым ко всему», «Если город зимой заморозят, в зависимости от внешней температуры воздуха, погибнут тысячи людей в течение недели».

«Если на улице — 30−50 градусов, это очень опасно! Выживут только местные, у которых есть частный сектор и родственники в улусах. И новая ГРЭС не гарантия — неизвестно, как будет работать, какие есть недоделы и недостатки», «Нет уверенности в завтрашней зиме, и всё. В том числе и в назначаемых кадрах», — также пишут якутяне.

Многие считают недальновидным и опасным то, что все села и города вокруг запитаны от Якутска, и указывают на необходимость наличия резервного источника питания.

«Альтернативного источника питания нету? А как же больницы?! Эй, наверху! Нужен альтернативный источник и точка! Властям пора задуматься!», «Почему альтернативного питания нету? Разве нормально, когда целый город одра ГРЭС обслуживает?», «Где резервные аварийные дизельгенераторы на стратегических объектах, таких как водозабор, котельные? Почему они зависят от «свет ушел и все встало?», «В Америке если воды 1 час нет, мэра снимают», «В Китае бы расстреляли», — проводят аналогии жители Якутска.

«Зимой при аварии на ГРЭС главная задача не заморозить город, поэтому альтернативная энергосистема нужна, как воздух, — предлагает сделать выводы из ЧП якутянин. — Отсутствует система оповещения населения. Через час после аварии интернет стал очень плохо работать. У большинства граждан нет ни стационарных телефонов, ни радио. Если бы света не было более суток, у многих отключились мобильные устройства. Произошёл бы информационный коллапс».

Другой житель республики подробно комментирует аварию с технической стороны: «С момента постройки Якутской ГРЭС, Каскада Вилюйской ГЭС и Нерюнгринской ГРЭС в Якутскэнерго была простая инженерная идея закольцевать их в одну сеть. Во-первых, тогда бы вопрос резервных источников энергии для всего региона был бы решен раз и навсегда. Во-вторых, это бы позволило значительно снизить тариф на электроэнергию в регионе. В-третьих, решился бы вопрос электрификации районов по пути проложенных сетей. В четвёртых, такое решение было бы гораздо дешевле и рациональнее, чем строительство ЯГРЭС-2. Ведь с пуском ГРЭС-2 встает вопрос о ненужности ЯГРЭС. Но до сих это не сделано… Почему? Потому что наше правительство слабое, не имеет специалистов со специальными познаниями, да к тому же не может настоять на своем видении по решению встающих перед республикой вопросов правительству России. Поэтому Якутия финансируется центром по остаточному принципу. А Дархан и его правительство молчит, лишь бы те мелкие подачки, что даются Москвой, не отобрали. То ли еще будет…»

В соцсетях также предлагают на законодательном уровне наложить ответственность на исполнительные органы власти Якутии за стабильное электроснабжение населенных пунктов республики, а также «дать им права контролировать и вмешиваться в деятельность Якутскэнерго и ЯТЭК во благо народа на праве реализации конституционных норм в части обеспечения условий для сохранения здоровья и жизни населения».

«Вообще, в таких, по сути, стратегических предприятиях Якутии, как Якутскэнерго и ЯТЭК, доля государства должна быть не менее 50%. Следует инициировать рассмотрение вопроса на федеральном уровне. Жизнедеятельность народа не должна зависеть от олигархов. Государство обязано найти способ и средства для выкупа акций данных архиважных и архистратегических предприятий. Конституция РФ позволяет и обязывает госорганы решить этот вопрос в течение года», — считают нужным срочно принять меры жители республики.

Предлагается также в качестве подстраховки поддерживать рабочее состояние ГРЭС после запуска ГРЭС-2 на случай подобных аварийных ситуаций, и высказывают мнение, что ничего сложного в этом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Якутской ГРЭС произошёл технологический хлопок, без электроснабжения на территории республики остались свыше 300 тыс. человек. В результате аварии пострадал один человек, с ожогами 40% тела его госпитализировали в реанимацию Республиканской больницы №2, его состояние — стабильно тяжёлое.

Электроснабжение восстановили в этот же день, в близлежащих районах в том числе за счёт резервных источников питания.

Напомним, изначально завершение строительства первой очереди ГРЭС-2 в Якутии было запланировано на декабрь 2015 года. По информации Счётной палаты РФ, корректировки графика не только сдвинули сдачу объекта на 2017 год, но и создали риски увеличения его стоимости. Ответственность за эти проблемы ведомство возлагает на генподрядчика проекта — компанию «РусГидро», отмечая низкое качество её управления строительными объектами.

В январе 2017 года газотурбинные установки ГРЭС-2 в Якутии готовили к пробным пускам, обещая закончить строительство первой очереди электростанции в 3-м квартале, но официального запуска новой электростанции пока так и не случилось.