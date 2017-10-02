Кемерово, 2 октября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека — родители и двое малолетних детей. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Stroypuls.ru Пожар

По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло в поселке Бенжереп-1. После тушения пожара спасатели обнаружили тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух детей девяти и трех лет.

Отмечается, что в доме в момент пожара находились пятеро детей, трое из них успели спастись. По их словам, шестилетнего брата родители выкинули через окно, сейчас он находится в больнице.

«По предварительной информации накануне мужчина выпивал. Также известно, что 3-летний ребенок ранее неоднократно играл со спичками, поджигая игрушки и предметы мебели. Накануне дети рассказывали соседям, что он снова брал спички», — сообщили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Ход расследования дела взят под личный контроль руководством СУ СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в результате пожара в селе Поддорье Новгородской области при пожаре в жилом доме погибла женщина и трое ее малолетних детей.