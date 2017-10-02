Москва, 2 октября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей, предлагаемых на авторынке России, первое место в списке досталось седану LADA Granta, рейтинг 1 октября опубликовало автомобильное издание «Дейли-мотор».

Lada.ru LADA Xray

Сегодня LADA Granta российский покупатель может приобрести по цене от 389 тыс. 900 рублей, вторую строчку рейтинга заняла Lada Priora, стоимость автомобиля в базовой комплектации — 399 тыс. 900 рублей.

Третье место также досталось представителю российского автопрома. Цена на лифтбэк LADA Granta на текущий момент начинается от 414 тыс. 900 рублей.

На четвертом месте разместился узбекский Ravon R2, стоимость базовой комплектации — от 439 тыс. 900 рублей. Стоит отметить, что четыре места в ТОП-5 досталось LADA, замыкает первую пятерку LADA Kalina, автомобиль можно приобрести по цене от 440 тыс. 600 рублей.

Напомним, в сентябре 2017 года место лидера заняла модель Smily от Lifan, которая считается клоном автомобиля MINI. Тогда СМИ писали, что автомобиль пропал с официального сайта производителя, но продолжал поставляться дилерами по предзаказам.