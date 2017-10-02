Запорожье, Украина, 2 октября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Две нарколаборатории обнаружили в Запорожской области на Украине, поставлявшие в четыре области страны наркотические вещества, сообщает 1 октября пресс-служба Нацполиции Украины.

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Согласно сообщению, в ходе оперативных мероприятий была задержана группа наркоторговцев, занимавшихся изготовлением, хранением и продажей наркотического средства «метадон». В задержании принимали участие сотрудники Нацполиции и спецподразделения «КОРД».

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Во время обысков правоохранители изъяли 3,2 кг метадона, лабораторное оборудование, тетради с химическими формулами, банковские карточки, сотовые телефоны, а также наличность в размере 15 тыс. гривен ($560).

Отмечается, что наркотики поставлялись преступниками в Запорожскую, Одесскую, Херсонскую области и в столицу Украины. Общая стоимость изъятого составляет порядка 5 млн гривен ($190 тыс.).

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Напомним, как отмечают в Нацполиции Украины, большое число наркоманов и наркоторговцев сосредоточено в Киеве, где нарколаборатории созданы «почти в каждой многоэтажке». Ежегодный рост числа наркозависимых в Киеве составляет 7−8%.