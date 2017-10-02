Вашингтон, 2 октября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон напрасно «теряет время», пытаясь договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном о решении ядерной проблемы. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM За войну

«Я сказал Рексу Тиллерсону (…) что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким человеком-ракетой», — написал президент США.

Трамп также призвал госсекретаря США «поберечь энергию», добавив, что официальный Вашингтон «сделает то, что нужно сделать».

Позже Трамп на своей странице в соцсети добавил, что диалог с властями КНДР не давал результата четверть века.

«Хорошее отношение к «человеку-ракете» не работает уже 25 лет, почему оно заработает сейчас?» — написал глава государства.

По его словам, бывшие лидеры США, которые пытались наладить диалог с руководством Северной Кореи, потерпели неудачу.

«Я не подведу», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 г. президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

По его словам, у Вашингтона просто «не будет выбора», если официальный Пхеньян не остановит свою ядерную программу, угрожающую США и их союзникам.

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