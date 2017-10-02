Вашингтон, 2 октября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В американском штате Теннесси разбился военный самолет Т-45, сообщает Fox News.

Т-45

По данным издания, самолет разбился во время тренировочного полета в лесистой местности штата, однако официальных подтверждений пока нет.

По информации пресс-службы Военно-морских сил США, инцидент произошел 1 октября в 18:00 по местному времени (00:00 2 октября мск). Во время тренировочного полета Boeing T-45 не вернулся на аэродром.

Отмечается, что на борту находились два человека — пилот-курсант и инструктор. Их судьба в настоящее время неизвестна. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 5 сентября в США во время тренировочного полета разбился истребитель Су-27, в результате происшествия погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц.