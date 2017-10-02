Вашингтон, 2 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Учёные из американского сейсмологического общества заявили, что угроза землетрясений, спровоцированных человеческой деятельностью, растёт. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По словам учёных, они провели анализ данных о влиянии деятельности человека на сейсмическую активность за последние 150 лет и в результате отметили влияние на этот процесс добычу нефти и газа с использованием гидравлического разрыва пласта.

Учёные пришли к выводу, что число гидравлических разломов скважин увеличилось за последние годы. По их мнению, это вызвало рост сейсмической активности.

Также было заявлено, что растущее количество больших землетрясений связано с реактивацией уже ранее существовавших геологических разломов. Кроме того, как говорится в сообщении, интенсивность подземных толчков увеличивается в результате реализации проектов по удалению отходов, ядерных испытаний, строительстве небоскребов.

Учёные заключают, что масштабные антропогенные проекты влияют на силы, действующие в земной коре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные в Непале решили проверить, не изменилась ли высота Эвереста после мощного землетрясения 2015 года.