Москва, 2 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Совместная миссия США и Дании проведет полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщается на сайте Минобороны РФ.

USA — Air Force Boeing OC-135B

По данным ведомства, полет состоится в период со 2 по 7 октября на американском самолете Boeing OS-135B, предназначенном для наблюдения. Иностранные специалисты вылетят с аэродрома Кубинка.

В ходе полета российские военные проконтролируют следование по маршруту и применение аэрофотоаппаратов, предусмотренных договором.

«Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование», — уточняется в сообщении.

Ранее российские бомбардировщики провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей. Самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями Бельгии, Финляндии, США и Швеции.

В июне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия нарушила Договор по открытому небу, не разрешив совершить полет над отдельными территориями. В США сообщили, что в ответ на это будут предприняты определенные меры.