Москва, 2 октября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В последнее время о телефонном терроризме слышали 43% жителей России, 28% что-то слышали об этом. Такое же количество опрошенных (28%) ничего не знают о телефонных звонках с угрозами взрывов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Телефон

В крупных городах-миллионниках о массовых звонках с угрозой «телефонных террористов» слышали до 60% опрошенных, в селах — до 52%.

27% жителей России считают, что эти звонки связаны с попыткой запугать людей и дестабилизировать обстановку в стране, 13% уверены, что это хулиганство. 10% — баловство, игра.

Уверены, что сообщающие об угрозе действительно намерены совершить теракт, 16% респондентов, большинство же думают, что такого намерения у телефонных террористов нет, а хотят они «посеять панику, дестабилизировать общество»

Чувствуют страх и тревогу из-за угрозы терактов в России 56% респондентов (среди женщин — 69%). 42% сохраняют спокойствие (среди мужчин — 57%).

У 21% респондентов (среди женщин — у 31%) в связи с участившимися в последнее время звонками «телефонных террористов» о минировании тех или иных объектов страх усилился.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 сентября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября в России началась волна ложных телефонных звонков о минировании различных объектов с массовым пребыванием людей. По данным экстренных служб, телефонный терроризм затронул более ста городов страны. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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