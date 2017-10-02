Киев, 2 октября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Свободное ношение и применение оружия должно быть разрешено каждому гражданину Украины, заявил 1 октября главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос, передает телеканал «112 Украина».

Radulescu Andrei Террористы

По его словам, «в смутные времена» жители Украины должны быть способны самостоятельно обеспечить безопасность своей жизни при помощи огнестрельного оружия.

«Время сейчас очень динамичное», — сказал Матиос.

Читайте также: «Поток оружия из Донбасса на Украину — до 1000 единиц в день»

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в Киеве прошел митинг, в котором приняли участие украинские радикалы из «Гражданского корпуса Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и созданной на его основе партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Неонацисты требуют легализовать оружие на Украине

Также ранее бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявлял, что если украинские власти не будут действовать в соответствии с требованиями радикалов, то «снова заговорит улица, а, возможно, и стволы».