Москва, 2 октября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Цена на нефть 29 сентября падала в течение дня. Падение было сдержанным, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. Продавцы по Brent встретили сопротивление в области $56,40.

drpepperscott230 Нефть

Чем вызвано снижение котировок в течение последних четырех дней? Покупатели фиксируют прибыль от недавнего ралли цены до $59,47 после проведенного референдума о независимости Курдистана (в Ираке).

Поскольку фундаментальные факторы отсутствуют для повышения котировок, то рынок сейчас ищет равновесную цену. По моему мнению, она находится в районе $54 за баррель.

Сегодня, 2 октября, баррель Brent стоит $56,54. После проведённого референдума в Каталонии американский доллар укрепился по всему рынку.

Дальнейший рост курса доллара негативно скажется на нефтяном рынке. Поддержка проходит на уровне 56,28. Её пробой продавцам откроет два уровня: $55,75 и $55,15. На сегодня они являются для них целями.

Напомним, 29 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,22%, до $55,47 за баррель, WTI — на 0,21%, до $51,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 54,17 за баррель.

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