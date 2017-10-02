Москва, 2 октября, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 29 сентября открылись небольшим ростом по доллару и евро. Американский доллар продержался в положительной зоне один час, европейская валюта — три часа. Рубль подорожал к иностранным валютам, несмотря на дешевеющую нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Ключевым фактором его укрепления стал выросший спрос на российские облигации, который привёл к повышению спроса на национальную валюту со стороны зарубежных инвесторов, и восстановление индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,13%, до 139.66, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль завершил пятничные торги в плюсе. За неделю пара доллар/рубль снизилась на 0,20%, сентябрь — на 0,98%, III квартал — на 2,49%. Пара евро/рубль за неделю упала на 1,07%, сентябрь — на 1,55%. По итогам III квартала евро подорожал к рублю на 1,02%.

Сегодня, 2 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,28%, до $56,53. Техническая картина указывает на дальнейшее падение цены до уровня $55,95. В связи с этим рубль может не рассчитывать на поддержку со стороны нефтяного рынка.

Скорее всего, сегодня торги на Мосбирже откроются ростом по доллару США и снижением по евро. Почему так? 1 октября за отделение Каталонии от Испании проголосовали около 90% участников референдума. В голосовании приняли участие порядка 2,2 млн избирателей.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не признал проведения в Каталонии референдума о независимости. Политическая напряженность продолжит нарастать. В Азии единая валюта подешевела к доллару на 0,30%, до 1,1771, и это не предел.

На открытии курс евро может снизиться до зоны 67,65—67,73 руб., но в целом по итогам торгов ожидается ослабление российской валюты до 68,50 руб. По паре доллар/рубль рассматриваю повышение до отметки 58,05 руб. Укрепления рубля на данный момент я не вижу.

Напомним, 29 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 43 коп. (-0,74%), до 57,48 руб., курс евро — на 28 коп. (-0,41%), до 67,93 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-23,00%), евро/рубль — 289,8 млн евро (+21,66%).

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