Горно-Алтайск, 2 октября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в Шавлинском заказнике туш восьми козерогов. Мало того что охота в этих местах категорически запрещена, так еще и выяснилось, что к ней могут быть причастны главы сразу трех поселений, расположенных неподалеку от заказника.

Национальный парк «Сайлюгемский» Туши застреленных козерогов

Сообщения об обнаружении сразу восьми застреленных козерогов, а также фотографии с места происшествия появились на прошлой неделе и вызвали заметное возмущение среди жителей Горного Алтая. «Местные так поступить не могли, это явно приезжие», — так гласило большинство комментариев на местных сайтах к этому известию. Вспоминали трагический случай 2009 года, когда во время охоты с вертолета на краснокнижных архаров (горные бараны) погибли семь человек, включая представителя президента в Госдуме Александра Косопкина. Выжить в авиакатастрофе удалось лишь четверым пассажирам вертолета, троих из них впоследствии судили за незаконную охоту, но затем освободили от наказания.

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Однако в этот раз было очевидно, что охота велась не с вертолета — у туш были распороты животы, неподалеку были обнаружены гильзы. Правоохранительные органы установили, что всего было произведено 15 выстрелов.

Национальный парк «Сайлюгемский» Убитый козерог

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Собственно, именно звуки выстрелов и привлекли пограничников (заказник «Шавлинский» находится неподалеку от границы). В срочном порядке был отправлен наряд, который по пути к месту назначения встретил группу из восьми вооруженных человек. В ходе опроса они пояснили, что выстрелы тоже слышали, но не имеют к ним никакого отношения, а сами они планировали охотиться в другом месте. Переписав данные участников группы, пограничники двинулись дальше и вскоре обнаружили туши козерогов. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые изъяли улики. Примечательно, что пулю удалось извлечь лишь из одной туши. Из остальных, похоже, пули извлекли сами почуявшие неладное браконьеры. Тем не менее, как утверждают в полиции, изъятых улик вполне хватит для того, чтобы установить оружие, из которого производились выстрелы.

Национальный парк «Сайлюгемский» Обнаружить удалось лишь одну пулю

По данным источников в правоохранительных органах, к охоте могут быть причастны главы трех поселений, расположенных неподалеку от места происшествия, — Курая, Ортолыка и Чаган-Узуна. Они находились в числе тех восьми человек, встреченных пограничниками по дороге к месту преступления.

Национальный парк «Сайлюгемский» Убитый козерог

В настоящее время по факту данной браконьерской охоты возбуждено и расследуется уголовное дело. В местной прессе пишут, что на следственные органы пытаются оказать давление, в связи с чем экологи обратились к главе региона Александру Бердникову и руководителю СУСК Эдуарду Новаковскому с просьбой взять дело под личный контроль.