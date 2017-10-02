Южно-Сахалинск, 2 октября, 2017, 06:39 — ИА Регнум. В Сахалинской области после циклона, обрушившегося ночью 2 сентября, полностью обесточенными остаются шесть сёл. Электроснабжение в ещё четырёх населённых пунктах нарушено частично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

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По данным Сахалинэнерго, из-за сильных ветра и дождя, которые в понедельник ночью, 2 сентября, обрушились на островной регион, произошло отключение 25 линий электропередач. Полностью обесточенными остаются сёла Бошняково, Лесогорское, Белинское, Люблино, Зырянское и Калинино. Частично — Холмск, Южно-Сахалинск, Ключи и Яблочное.

«Восстановить электроснабжение планируется в течение сегодняшнего дня», — уточнили энергетики.

В ликвидации последствий циклона задействованы 49 человек и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 2 сентября циклон обрушился также на Хабаровский край, в результате чего без электроснабжения остались свыше 6 тыс. человек.